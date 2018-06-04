柴油貨車污染治理攻堅戰方案將加快製定

據人民日報報道，生態環境部近日發布《中國機動車環境管理年報(2018)》，中國已連續九年成為世界機動車産銷第一大國，機動車污染已成為中國空氣污染的重要來源，是造成環境空氣污染的重要原因，機動車污染防治的緊迫性日益凸顯。

生態環境部大氣環境管理司負責人表示，汽車是機動車大氣污染排放的主要貢獻者，其排放的一氧化碳和碳氫化合物超過80%，氮氧化物和顆粒物超過90%。其中，柴油車排放的氮氧化物接近汽車排放總量的70%，顆粒物超過90%;汽油車一氧化碳和碳氫化合物排放量較高，一氧化碳超過汽車排放總量的80%，碳氫化合物超過70%。佔汽車保有量7.8%的柴油貨車，排放了57.3%的氮氧化物和77.8%的顆粒物，是機動車污染防治的重中之重。

“優化調整交通運輸結構，構建以電氣化鐵路、清潔船舶為主的中長途客貨運，以低排放車、新能源車為主的短途客貨運體系，是未來機動車污染防治的治本之策。” 生態環境部大氣環境管理司負責人說，生態環境部將協同相關部門和地區，推動京津冀地區運輸結構調整，推進工業園區和重點工業企業鐵路支線建設，強化重型柴油貨車監管執法。

該負責人還表示，生態環境部將加快製定實施柴油貨車污染治理攻堅戰行動方案，全面統籌油、路、車，協同推進交通運輸行業高質量發展和高標準治理，以降低柴油車污染排放總量為主線，以提升柴油品質為主攻方向，以優化調整交通運輸結構為導向，以高污染高排放柴油貨車為重點，建立實施最嚴格的機動車“全防全控”環境監管製度，實施清潔柴油車、清潔柴油機、清潔運輸和清潔油品四大行動，確保鐵路貨運比例明顯提升，車用柴油和尿素質量明顯提升，柴油車排放達標率明顯提升，污染物排放總量明顯下降，促進城市和區域環境空氣質量明顯改善。

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