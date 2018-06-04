中國暫停蓋太陽能電站 類股集體下挫 信義光能大跌逾17%

中國發改委要求暫不安排 2018 年普通太陽能電站建設規模，太陽能板類股今 (4) 日開盤後集體下挫，信義光能 (0968-HK) 大跌超 17%，為 2015 年 8 月以來最大跌幅，截至 10:50 左右，跌幅收斂至 - 9.718%，報港幣 2.88 元，保利協鑫能源 (3800-HK) 跌 8.046%，金風科技 (2208-HK) 跌逾 11%。

圖：新浪財經

中國發改委、財政部、國家能源局上週五 (1 日) 發佈關於 2018 年太陽能發電有關事項的通知，要求合理把握發展節奏，優化太陽能發電新增建設規模。根據行業發展實際，暫不安排 2018 年普通太陽能電站建設規模。

在國家未下發檔啟動普通電站建設工作前，各地不得以任何形式安排需國家補貼的普通電站建設。規範分散式太陽能發展。今年安排 1000 萬千瓦左右規模用於支援分散式太陽能項目建設。

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另外，自發文之日起，新投運的太陽能電站標杆上網電價每千瓦時統一降低人民幣 0.05 元，I 類、II 類、III 類資源區標杆上網電價分別調整為每千瓦時人民幣 0.5 元、人民幣 0.6 元、人民幣 0.7 元 (含稅)。

新投運的、採用「自發自用、餘電上網」模式的分散式太陽能發電項目，全電量度電補貼標準降低人民幣 0.05 元，即補貼標準調整為每千瓦時人民幣 0.32 元。

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