【異動股】家電板塊再度崛起 科沃斯(603486-CN)漲停

今日早盤，家用電器板塊再度崛起，截止發稿，科沃斯(603486-CN)漲停報46.43元，海信科龍(000921-CN)大漲7.92%報11.72元，惠而浦(600983-CN)漲6.38%報6.5元，蘇泊爾(002032-CN)漲4.76%報56.56元，青島海爾(600690-CN)漲4.33%報20.51元，美的集團(000333-CN)、小天鵝A(000418-CN)、海信電器(600060-CN)等個股均漲3%，春蘭股份(600854-CN)、格力電器(000651-CN)等均紛紛走高。

消息面上，外交部回應美國針對中國的500億美元科技産品加徵25%關稅的事項，川普的反覆無常說明貿易戰將會長期存在，對於市場也會有不間斷的影響，與之相反，國務院決定日用消費品進口關稅7月1日起降低;另外就是6月1號起，A股正式納入MSCI指數，外資流入規模將不斷擴大，對於市場來說長期有利，消費藍籌股也更受青睐。

此外，據億邦動力網消息，從目前618 銷售情況來看，京東家電6 分鍾銷售額破10 億元，天貓大家電僅用4 分52 秒便超越去年1 小時成交金額，開場10 分鍾内，海爾、美的、奧克斯等多個品牌成交額紛紛破億。

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