【異動股】保險板塊快速走高 中國太保(601601-CN)漲近3%

今日早盤，保險板塊快速走高，截止發稿，中國太保(601601-CN)漲2.87%報31.02元，新華保險(601336-CN)漲2.42%報43.59元，中國平安(601318-CN)漲2.27%報63.04元，中國人壽(601628-CN)漲1.55%報24.9元;此外，西水股份(600291-CN)漲5.54%報14.47元，天茂集團(000627-CN)漲2.08%報7.85元。

消息面上，上周五(6月1日)，證監會網站公示，將於6月5日召開發行審核委員會會議，審核中國人民保險集團股份有限公司(簡稱“中國人保”)等3家公司的首發(IPO)申請；

中國人保明日“上會” 望成國内第五家A+H上市險企；中國人保是國内最具歷史的保險集團，歷史可追溯到1949年成立的中國人民保險公司，也是目前資産萬億級的5家巨無霸保險集團之一。對於資本市場，中國人保也很可能是巨無霸，其45.99億股(A股發行後總股本的9.78%，不考慮超額配售)的擬發行股數在A股歷史上可以排到第八。保守估計，其融資額在100億以上。

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