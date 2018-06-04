微軟來真的：併GitHub布局利基社群網站

微軟 Microsoft (MSFT-US) 已同意收購軟體代碼社群企業 GitHub，並最快於美國時間週一 (4 日) 公布。據多間外媒報道，兩家公司週末便開始討論合作議題。GitHub 在 2015 年被估值為 20 億美元。

GitHub 受廣大軟體開發人士喜愛，除了分享自己的軟體代碼外，也可供討論與儲存。據了解，GitHub 企業策略傾向於將公司本身出售給上市公司，最後選擇了微軟的部分原因，也是因為微軟執行長 Satya Nadella 給人印象深刻。

微軟上週五 (1 日) 收盤股價上漲 1.97% 來到 100.79 美元。微軟發言人 Frank Shaw 拒絕發表評論。

微軟股價日線趨勢圖

據了解，GitHub 近 9 個月來無法鎖定新執行長，同時內部也對未來的營運策略有所分歧。GitHub 受歡迎的軟體代碼分享服務，早就受廣大業界工程師喜愛，看好 GitHub 與微軟的合併將帶來軟體開發上的創新。

GitHub 目前有 2,700 萬名用戶，軟體代碼庫大約 8000 萬個。微軟曾經反對這種開源軟體開發的模式，但如今則是 GitHub 的最大貢獻者之一。微軟執行長 Nadella 也越來越多地將微軟從 Windows 操作系統轉移到更多 Linux 內部開發上，更廣泛的與開發人員做社群的聯結。

而除了微軟在內，多數軟體企業如谷歌 Alphabet (GOOGL-US) 等都使用 GitHub 的服務儲存代碼。

GitHub 目前營運的虧損較大，2016 年 3 個季度虧損 6600 萬美元，同期營收為 9800 萬美元。而現任 GitHub 商務長 Julio Avalos 兼任代理執行長，也加入了公司的董事會。