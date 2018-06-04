Airbnb CEO：我們做的不是房屋租賃 而是「體驗」

在中國被稱作「愛彼迎」的 Airbnb，最為人熟知的業務是短租業務，但其首席執行官 Brian Chesky 似乎並不這麼認為。

據 Recode 消息，Airbnb 的首席執行官 Brian Chesky 在美國加州城市蘭喬帕洛斯弗迪斯（Rancho Palos Verdes）舉行的 Code Conference 上表示，大多數人認為 Airbnb 是一個房地租賃公司，但這是錯誤的認識。

Chesky 表示，Airbnb 的關鍵是一個社區，而不僅僅是一系列（用於租賃的）商品。很多人都誤解 Airbnb，他們往往只看到一堆房地產。但如果了解得更深一點，就會看到 Airbnb 背後有三百萬房東，而這在很多層面上，就是用戶在「買」的資源。

他進一步表示，當地房東所組織的「體驗」，即提供給用戶參與的活動，如攝影工作坊或烹飪班，每年都會收到 150 萬次的預訂，而這部分業務的增速遠超房屋出租的增長數據。Chesky 分享的官方數據顯示，四分之三的「千禧一代」（1982-2000 年出生的年輕人）表示他們寧願購買體驗，也不願意購買實物產品。

Airbnb 持續專注於增長「用戶體驗」的能力，以及其盈利能力是未來成功的關鍵。當他被在場人士提問公司是否計劃近期 IPO 時，Chesky 表示他們已準備好在明年內上市，並表示他與 Facebook 首席執行官扎克伯格也聊過此事。

作為沒有任何樓宇資產的公司，Airbnb 卻成為全球提供的房間數量最多的公司，對包括希爾頓、洲際酒店等傳統酒店行業巨頭造成極大衝擊。其將幾百萬房東手中空置的房間放在自己的平台上用來出租，將資源充分利用後，讓房東額外收入大幅增加，也讓自己成為全球最炙手可熱的獨角獸公司之一。

雖然 Airbnb 的 IPO 進程一直引人關注，不過其最近也面臨了公司高管離職的困擾。幾個月前，公司首席財務官 Laurence Tosi 的離開，也讓媒體擔憂公司高管層是不是出現意見分歧。

Chesky 表示，一些媒體將問題誇大了，但兩人確實有著不同的願景。Chesky 表示希望建立一個全球旅遊社區，包括房屋租賃之外的其它業務和體驗。

他補充道：

我們希望把重點放在差異化最大的事情上來，最重要的是圍繞社區的業務，無論是體驗還是加倍下注中國。