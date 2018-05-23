微端警用攝影機出貨增溫 今年業績優於去年

數位影音多媒體及液晶顯示器模組廠微端科技 (3285) 自結 4 月稅後淨利為 1400 萬元，較去年暴增 250%，單月每股盈餘 0.32 元。微端指出，主要受到產品組合優化及匯兌收益致使毛利率提升所致。展望今年，微端表示，今年整體業績會比去年好。微端自 5 月 10 日起漲，短線漲幅逾 40%，應主管機關要求公布自結獲利數字，4 月營收為 9800 萬元，年減 13%，單月稅前淨利 1600 萬元，年增 220%，稅後淨利 1400 萬元，年成長 250%，每股盈餘 0.32 元。



微端表示，受惠產品組合優化加上 4 月美元開始走升，匯兌回升利益下，使得毛利率提升。以前 4 月來看，顯示模組佔營收比重為 30%，指紋辨識模組 20%，警用攝影機約佔 20%，數位影音相關 20%，其他則為 10%。



微端近年切入美國警用攝影機，佔比也逐步攀升，目前已接下包括邁阿密、芝加哥、西雅圖等警局標案，主要係近年因反恐因素，相關需求逐步提升，而微端產品具備影像加密上傳功能，具附加價值，毛利率遠高於其他產品線，整體來看，今年將持續開拓美國警局市場，並預期出貨量可持續增溫。



微端第一季毛利率為 20.52%，營業淨利 2148 萬元，營益率 7.12%，稅後淨利 810 萬元，EPS 為 0.18 元，優於去年同期。微端指出，去年第一季匯兌損失達 2400 萬元，今年首季縮減至 800 多萬元。



展望今年，微端表示，今年業績看樂觀，主要為毛利率佳的警用攝影機出貨增溫，預估全年業績會比去年好。