歐洲亂局疊加貿易戰 美國5月非農會是壓垮市場的最後一根稻草嗎？

台北時間 6 月 1 日晚間 20:30，美國勞工部將公布 2018 年 5 月的非農就業報告。

市場預計，美國 5 月非農新增就業人數為 19 萬人，遠超前值 16.4 萬人。失業率預期為 3.9%，與前值持平。時薪增速年增率預期為 2.6%。

5 月 30 日，素有美國「小非農」之稱的 ADP 數據顯示，美國 5 月 ADP 新增就業人數 17.8 萬人，不及預期 19 萬人。分析認為，隨著勞動力市場繼續緊縮，火熱的就業市場有所降溫。

今年 3 月、4 月的非農數據都令市場失望，剛剛過去的 5 月會否迎來意外之喜？

天氣或將帶來轉機？

3 月、4 月非農數據不佳，惡劣天氣難辭其咎。

摩根士丹利首席經濟學家 Ellen Zentner 認為，天氣轉暖或將帶來反彈。

我們希望看到建築業就業崗位獲得強勁增長。

但路透社指出，儘管勞動力市場被視為接近或已完全充分就業，但仍有一些閒置空間。有經濟學家看到，在勞動力市場的邊緣仍存在大量的失業人員，若有足夠吸引力，或將重新加入就業市場。

經濟政策研究所高級經濟學家 Elise Gould 則表示，目前工人們仍然缺乏足夠的槓桿來提高他們的工資。

失業率會否進一步走低？

4 月，失業率走低至 3.9%，創十七年來新低。此前六個月，失業率一直維持在 4.1%。

彭博社當時分析指出，儘管時薪增速不及預期，但失業率進一步低於聯準會的預期，或將對工資和通膨產生上行壓力。由此，聯準會或將在 6 月進行第二次升息，並在此後繼續升息一到兩次。

市場預期，5 月失業率仍將維持在 3.9% 的水平。但《華爾街日報》指出，較低的失業率很可能會鼓勵（有工作的）美國民眾主動前往就業市場尋覓機會，失業人數從而增加。因此若失業率反彈至 4% 或以上，也不要太過意外。

通膨壓力來了，聯準會會否升息？

路透社預計，工資漲幅仍將維持在較低水平，表明經濟中存在溫和的通膨壓力。

一系列強勁的經濟數據疊加川普 1.5 兆的減稅計劃，再加上政府支出增加，市場對通膨的擔憂已經上升。

英國《金融時報》注意到，在非農數據公布之前，兩年期美債殖利率已自上周 2.6% 的峰值水平小幅走低，至 2.4% 左右。這反映出市場對聯準會未來的升息路徑已進行了重新定價。

市場普遍預計，聯準會將在 6 月的貨幣政策會議上升息，但對於 9 月升息的預期已經下降。

投資者最怕的還是……

但聯準會會否升息，很大程度上仍要取決於金融市場的狀況。而 5 月的非農報告，偏偏又誕生在一片亂局之中。

花旗策略師 Bill O』Donnell 指出，若 5 月非農數據出現較大偏差，或將進一步動搖市場。

近來，歐洲政治風雲引發「高能核爆」，攪亂全球市場；這邊廂美國或又將開打貿易戰，令市場憂慮不堪。

先有義大利遲遲未能組閣成功，又有西班牙首相下台危機加劇，巨大的不確定性為歐洲市場蒙上陰雲。

此外，美國政府昨日宣布，將於 6 月 1 日起，對歐盟、加拿大和墨西哥的鋼鋁產品分別徵收 25% 和 10% 的關稅。這一決定加劇了貿易戰爆發的前景。

聯準會 5 月 23 日公布的會議紀要顯示，部分與會者認為，有關貿易問題的不確定性可能打壓企業情緒和企業支出。

但英國《金融時報》看到，對貿易戰的擔憂並未削弱聯準會對美國經濟的樂觀預期，聯準會仍認為，經濟前景面臨的風險大致平衡。多數決策者也相信下次升息可能很快到來，通膨略超過聯儲目標水平「可能有幫助」。