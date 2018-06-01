樂觀看5月非農就業 川普：我期待數據發布

美國勞工部今 (1) 日將公布 2018 年 5 月非農就業報告；美國總統川普似乎對勞動市場抱持樂觀看法，他稍早在推特發文表示，「期待就業數據的發布」。

根據 CNBC 報導，經濟學家預估，5 月非農新增就業人數約為 18.8 萬人，失業率應可持穩於 3.9%。

川普在推特寫道，「期待今上午 8 點 30 分的就業數據發布」。

3、4 月受惡劣氣候影響，非農就業數據不佳，但 5 月天氣回暖，數據可望好轉。

4 月失業率為 3.9%，市場預估，5 月應可持穩於相同水準；工資漲幅將維持在較低水平，通膨壓力尚屬溫和。

市場普遍預期，聯準會 (Fed) 將在 6 月的貨幣政策會議上，決議升息，但仍要視金融市場狀況而定。

近期最大的變數，是美歐之間的貿易爭端；美國日前宣布，6 月 1 日起，對自歐盟、加拿大、墨西哥進口的鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 與 10% 的關稅。

上述國家隨即展開報復，揚言要對美國實施規模達數十億美元的關稅；市場憂心，美國與他國之間的貿易爭端，恐演變為全球貿易戰，導致昨日美股三大指數收黑。

美國與歐盟的貿易關係緊張，除鋼鋁關稅問題外，川普還打算禁止德國豪華車，進入美國市場。