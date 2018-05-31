歐股盤中─汽車類股疲軟 主要指數漲跌互見

市場對義大利「政盪」的擔憂情緒，略有緩解，今 (31) 日歐股早盤，主要指數漲跌互見。

台北時間週四晚間 6 點 05 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.03%，德國 DAX 指數下跌 0.47%，法國 CAC 40 指數上漲 0.11%，英國 FTSE 指數上漲 0.19%，義大利 FTSE MIB 指數上漲 0.76%。

根據 CNBC 報導，美國總統川普有意阻止德國豪華車製造商，進入美國市場，此消息導致歐洲汽車類股走跌。

週四早盤，汽車類股下跌約 0.5%；其中，戴姆勒 (Daimler)、福斯(Volkswagen) 的股價，皆下挫約 1%。

個股方面，荷蘭電信集團 Altice 遭巴克萊降低評級，股價跌逾 2%。

愛爾蘭建材集團 CRH 計畫藉由併購歐洲、美國企業，提升獲利能力；消息一出，帶動股價上漲 4%。

義大利「五星運動」(M5S) 再度嘗試與「聯盟黨」(League)，籌組聯合政府，盼藉此舉，避免重新舉行國會大選。

此外，義大利成功標售 5 年期與 10 年期公債，有助化解投資人對該國融資能力的擔憂。

不過，對於籌組聯合政府一事，「聯盟黨」黨魁 Matteo Salvini 似乎意願不高，他呼籲，義大利應盡快重新舉辦大選。