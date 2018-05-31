【豐銀投顧】指數整理未到終點 個股表現才是重點

昨天歐美股市的大跌，很多人擔心這會不會釀成像當年的歐豬 5 國的風暴，尤其在這之前幾天又有一個新名稱被創造出來稱為:「崩盤四國」。很多人因此擔心會不會真的「崩盤」。但是筆者卻在昨天的文章中斬釘截鐵的告訴大家並不會！理由是這幾國在國際股市中除了義大利以外，其他國家都不是很重要的國家，怎麼能影響到大盤？。而且就算義大利真的脫歐了，也不會怎麼樣，看看之前英國脫歐，有造成崩盤嗎？筆者言猶在耳，想不到今天全球股市馬上反彈大漲，由此可見，懂得判斷國際情勢，是何等重要？

之前我們就提到，大盤大多是在 10800-11100 之間來回震盪，這個看至今還沒改變，也就是未來震盪仍然不會結束。但個股的表現卻還是活繃亂跳，我們這一段期間操作了 3030 德律、4919 新唐、6411 晶焱、5340 建榮、3707 漢磊，以及今天現買現賺，尾盤還拉抬收到最高點的 5305 敦南，哪一檔不是獲利滿滿！尤其是 3707 漢磊，我們在 5/14 的文章中就跟大家推薦，到今天獲利幅度超過了 50%！實在是讓大家一口氣吃飽！那麼，還有沒有這種股票可以留意的呢？未來的盤勢究竟如何？

首先，盤勢的空間還是有限，未來不過就是三百點之內的區間內來回震盪仍然不變，但個股的差異差很多！筆者最近找到一檔股票，其規模在台灣所屬產業之中排名第一，即便在全球也排名第三。而其產品可以應用在手機、耳機、筆電、醫療上，難能可貴的是，該公司獨步全球的技術，可將產品縮小化，且今年營收可望較去年成長 88%，第一季獲利已超越去年全年。此種富競爭力的個股就是不錯的投資標的，日後有機會筆者會再跟投資人介紹。最後祝大家操作愉快！

李世新 分析師