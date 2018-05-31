台股盤後－MSCI新權重尾盤生效 末檔爆量813億 5月月線大漲218點

台股今 (31) 日被動元件及矽晶圓族群出現拉回，反倒是電子權值股台積電領軍，支撐指數全場均維持在平盤之上，不過因為 MSCI 新權重生效，最後一檔出現 813 億元巨量，終場上漲 53.79 點，以 10874.96 點作收，成交值達 2369.79 億元，為今年次高量。月線大漲 217.08 點，K 線收紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，終場指數上漲 0.7 點，以 155.98 點作收，尾盤爆出 44 億元，全場成交值 687.83 億元，創 2007 年 7 月 27 日以來單日新高量。月線大漲 7.21 點，K 線收紅。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中以玻陶類股漲幅最高，達 3.2%，油電然氣也漲及造紙也漲逾 2%，化學、橡膠、汽車、化學生醫、資訊服務、電子通路、食品、半導體、紡纖、鋼鐵、生醫、其他類等也漲逾 1%，電機機械、電器電纜、貿易百貨、金融、航運、建材營造、通信網路、觀光、電腦設備、水泥等也均收紅。

至於下跌類股則有電子零組件、其他電子、塑膠、光電等。

電子三雄今天表現呈現一強一平一弱，其中台積電全場多數時間均維持在平盤之上，尾盤出現逾 6 萬張大量，推升股價急拉，收復昨天的黑 K 棒。鴻海也是在盤上下震盪，不過尾盤出現逾 4 萬張大單摜壓，以全場最低點 85.7 元作收，失守 5 日線及季線，股王大立光則是開高走低，差點跌破 4000 元大關。

被動元件及矽晶圓則是出現拉回，其中股后國巨失守 1000 元大關，拖累光頡、大毅、聚鼎、立隆電、禾伸堂、金山電、立墩等也均收黑。

另外矽晶圓也因為環球晶創高後拉回，壓抑了合晶、嘉晶及中美晶漲勢，嘉晶也在午盤過後翻黑。

不過金融股則是出現反彈，包括永豐金、元大金、富邦金、華南金、開發金、台新金、國泰金等漲逾 1%。

分析師王信傑表示，台股今天主要是因為 MSCI 新權重將在盤後生效，成交值出現爆量，儘管電子權值股相對有撐，但是漲多股出現拉回，會讓投資人絲毫感受不到大盤續漲的喜悅，整體來看，台股指數仍是相對穩定，預料 10800 點附近將是短線支撐區。