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台股盤後－MSCI新權重尾盤生效 末檔爆量813億 5月月線大漲218點

MSCI新權重尾盤生效，末檔爆量813億，5月月線大漲218點。(鉅亨網資料照)
MSCI新權重尾盤生效，末檔爆量813億，5月月線大漲218點。(鉅亨網資料照)

台股今 (31) 日被動元件及矽晶圓族群出現拉回，反倒是電子權值股台積電領軍，支撐指數全場均維持在平盤之上，不過因為 MSCI 新權重生效，最後一檔出現 813 億元巨量，終場上漲 53.79 點，以 10874.96 點作收，成交值達 2369.79 億元，為今年次高量。月線大漲 217.08 點，K 線收紅。

以中小型股為主的櫃買市場則是開高震盪，終場指數上漲 0.7 點，以 155.98 點作收，尾盤爆出 44 億元，全場成交值 687.83 億元，創 2007 年 7 月 27 日以來單日新高量。月線大漲 7.21 點，K 線收紅。

台股類股今天呈現漲多於跌，其中以玻陶類股漲幅最高，達 3.2%，油電然氣也漲及造紙也漲逾 2%，化學、橡膠、汽車、化學生醫、資訊服務、電子通路、食品、半導體、紡纖、鋼鐵、生醫、其他類等也漲逾 1%，電機機械、電器電纜、貿易百貨、金融、航運、建材營造、通信網路、觀光、電腦設備、水泥等也均收紅。

至於下跌類股則有電子零組件、其他電子、塑膠、光電等。

電子三雄今天表現呈現一強一平一弱，其中台積電全場多數時間均維持在平盤之上，尾盤出現逾 6 萬張大量，推升股價急拉，收復昨天的黑 K 棒。鴻海也是在盤上下震盪，不過尾盤出現逾 4 萬張大單摜壓，以全場最低點 85.7 元作收，失守 5 日線及季線，股王大立光則是開高走低，差點跌破 4000 元大關。

被動元件及矽晶圓則是出現拉回，其中股后國巨失守 1000 元大關，拖累光頡、大毅、聚鼎、立隆電、禾伸堂、金山電、立墩等也均收黑。

另外矽晶圓也因為環球晶創高後拉回，壓抑了合晶、嘉晶及中美晶漲勢，嘉晶也在午盤過後翻黑。

不過金融股則是出現反彈，包括永豐金、元大金、富邦金、華南金、開發金、台新金、國泰金等漲逾 1%。

分析師王信傑表示，台股今天主要是因為 MSCI 新權重將在盤後生效，成交值出現爆量，儘管電子權值股相對有撐，但是漲多股出現拉回，會讓投資人絲毫感受不到大盤續漲的喜悅，整體來看，台股指數仍是相對穩定，預料 10800 點附近將是短線支撐區。

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