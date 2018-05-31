【豐銀投顧】德意志銀行將步雷曼後塵？！

◆盤勢分析

場傳出消息，義大利所引起的歐債風暴有「解決」之道？昨晚歐美股市出現強勢大漲，收復前一個交易日因為歐債風暴所引發的跌勢，說 ECB 因為歐債風暴再起將暫緩縮表、升息等去槓桿的政策，這個舉措對於歐債風暴的確是能幫助金融市場穩定，但卻「無法」解決歐債 5 國的欠債問題，義大利新政府流標，面臨重新組閣的問題，先前聯合政府所提出的「不還 $$」政策將可能會出現髮夾彎，市場單方面解讀為事有轉寰，但問題根本無解！

再加上美國雖然在上週宣佈貿易戰休兵，不過卻沒有看到美股封閉因為貿易戰造成的空方缺口，果然川普馬上又反悔宣佈再次開戰，留意到 6/15 之前將會公佈針對中國的 301 條款制裁清單，6/30 以前則是宣佈中國的哪些高科技產品將加關稅，在這兩件事先後發生的期間，FED 將進行升息，把這個時間點對照起來，不難推論出美國的貿易戰都只是為了創造一個無法輕易去槓桿的環境條件，川普的「喜怒不形於色，心事勿讓人知」的帝王之術用到極致，中國人雖然重視一諾千金，但對於川普讓美國再偉大計劃來說，「成大事，不拘小節」所以反覆是常有的慣性，川普是個商人，在沒有得到美國想要的東西之前，斷斷不會輕易放手，這也難怪市場的交易結果不論再有天大的利多，都無法封閉貿易戰缺口！

後續全球金融產業將可能為歐債再次付出慘痛代價，從歐美股市的金融股紛紛在高檔出現假突破或是頭部成型的訊號來看，金融股在美元升值的過程中要付出的代價可能不小，其中德意志銀行的股價長線走空，日線崩盤，月 K 線來看更是二次跌破金融海嘯低點，若非其體質已經出現問題，為何要不斷地裁員來因應基本面的衰退呢？美國的摩根大通、高盛的股價也出現了反轉的頭部型態，是否將帶來更大的一波金融海嘯？留意歐元是否續貶就可略知一二！(豐銀投顧證期雙照分析師翁偉捷提供)

