川普欲排擠德系豪車：讓紐約一輛賓士都沒有

德國經濟周刊周四報導稱，川普上月對法國總統馬克宏稱，將禁止德國豪車廠商進入美國市場。

馬克宏在 4 月底訪問了美國。該雜誌援引未具名歐美外交官消息稱，川普向馬克宏表示會堅持自己的貿易政策，直到沒有一輛賓士在紐約馳騁。

德國是歐盟對美汽車出口規模最大的國家，壟斷了美國 90% 的豪車市場。在美銷量最佳的德系豪車包括林肯 MKZ、奧迪 A4、寶馬的 3 系、4 系和 5 系、賓士的 C 級、E 級和 CLS 級。

德國汽車工業聯合會（VDA）稱，去年德國車企向美國出口了 49.4 萬輛汽車。德國工商會（DIHK）的數據顯示，包括汽車和零部件在內，去年德國向美國出口的 286 億美元汽車相關產品，在德對美出口中占比接近 26%。

5 月 23 日，美國商務部宣布對進口汽車、SUV、輕型卡車以及廂型車啟動 232 調查，判斷進口汽車是否損害美國汽車業。

調查結果可能會帶來加徵關稅，此前美國對進口鋼、鋁加征額外的 25% 關稅，就是依照 2017 年 4 月的「232 調查」結果做出的決定。華爾街日報此前援引知情人士稱，川普政府正考慮對進口汽車實施關稅，稅率可能高達 25%。

美國與歐盟的貿易關係也在日趨緊張。此前歐盟獲得了美國對鋼鋁進口關稅的臨時豁免，這一豁免將在 6 月 1 日截止，川普必須在周五前決定是否再次延長豁免。

但歐美談判無果，歐盟已經不再寄希望於獲得永久豁免。

美國目前對歐盟進口汽車的關稅為 2.5%，而美國汽車在歐銷售要面臨 10% 的關稅。不過，歐洲皮卡和卡車在美國要繳納 25% 的進口關稅，美車企向歐盟出口同類產品的關稅只有 14%。

新上任的德國外長在 5 月 23 日與美國副總統彭斯碰面，在談及德美汽車問題時，德國外長 Heiko Maas 日前笑稱，德系車只會讓美國更安全。

「我跟邁克說，你們不能一本正經地說德國汽車影響了你們的國家安全，…… 恰恰相反，德系車讓美國的道路更安全。」