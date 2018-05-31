媒體：川普要對歐加墨三大盟友徵收鋼鋁關稅

華盛頓郵報稱，美國總統川普計劃最早在周四宣布對歐盟、加拿大和墨西哥徵收全面的鋼鐵和鋁關稅。鋼鋁關稅最早可能周五生效。

報導稱，由於這些歐洲的美國貿易夥伴未能達成一系列的要求，川普感到非常失望。於是，他選擇開徵關稅，而不是給予更長的關稅豁免期。

此前，美國政府對歐洲、加拿大和墨西哥的鋼鋁給予了關稅豁免期，該期限 5 月底到期。

川普政府將對於加拿大和墨西哥的鋼鋁關稅的永久性豁免期與北美自由貿易協定談判掛鈎，而該談判目前遲滯不前。

歐盟此前同意就增加美國進口產品進行商討，但前提是美國必須先同意永久免徵鋼材關稅。而《華爾街日報》周三援引知情人士稱，川普政府與歐盟之間圍繞鋼鋁關稅沒有達成妥協。

一旦川普周四宣布對歐洲鋼材和鋁產品分別課徵 25% 和 10% 的關稅，該政策最早將於周五生效。

不過，BBC 報導稱，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在經濟合作與發展組織的一個討論小組中說，即使關稅已經實施，美歐鋼鋁關稅談判也有可能繼續進行。

加拿大外交部長 Chrystia Freeland 此前公開承諾，如果美國對加拿大鋼鋁生產商課徵高額關稅，他們將採取報復行動。

歐盟的鋼鐵產量在全世界位居第二位，僅次於中國。而加拿大是美國最大的鋼鐵供應國，其產品在美國市場上的市佔率超過 16%。

到目前為止，只有韓國獲得了美方的鋼鋁關稅永久豁免權，但這種權限是有限的，即美國對韓國產品設置進口配額制度。

在新澤西工作的鋼鐵行業分析師 John Tumazos 說，在川普政府利用鋼鋁關稅威脅貿易夥伴國之際，美國的生產商們則忙於重啟之前閒置的生產，並在「信心高漲」時期開展新的投資。

受此刺激，美國市場上的熱軋鋼價格已經超過了每噸 890 美元，遠高於川普政府 3 月份宣布將開徵關稅前的 745 美元，比川普當選總統之前幾乎翻了一倍。