談崩了？媒體：川普政府不打算豁免歐盟鋼鋁關稅

《華爾街日報》周三援引知情人士稱，川普政府無法贏得歐盟的貿易談判妥協，計劃在 5 月底的臨時豁免期結束後，對歐盟徵收鋼鐵和鋁的附加關稅分別為 25% 和 10%，預計決定最早在周四宣布，6 月 1 日就會生效。

該名消息稱，白宮也可能更改計劃，特別是當歐美雙方可以在最後一刻達成協議時，但目前雙方都不認為這個選項是可能的。

英國《金融時報》早前報導，美國商務部長羅斯拒絕了歐盟想要取得鋼鋁關稅豁免的要求。他在巴黎舉行的經合組織（OECD）年度論壇上表示，與中國正在進行的貿易談判證明，美國可以向其他國家徵稅並和對方保持接觸。

但歐盟駐美國大使戴維 · 奧沙利文（David O'Sullivan）表示，沒有任何分析顯示歐盟的鋼鋁出口對美國國家安全構成威脅。如果美國想要開啟新的貿易協議談判，不需要用對鋼鋁施加關稅來開場。法國總統馬克龍在與羅斯的會面中表示，歐盟不應該用疲軟來回應壓力：

「單邊回應和貿易戰威脅不會解決全球貿易嚴重失衡的問題，貿易戰永遠是各方皆輸。」

財經媒體 CNBC 觀察發現，最新消息傳出後，美國鋼鐵公司盤後漲近 5%、美國 AK 鋼鐵公司漲 4.5%、美國鋁業公司（Alcoa）漲 2%。

《華爾街日報》認為，美國威脅要對歐盟徵收鋼鋁關稅已經好幾個月了，目前基本確定成形，也勢必激發歐盟的報復。

歐盟委員會在兩周前發布一項法律，預計截至 6 月 20 日，可能對 28 億歐元（約合 33 億美元）的美國商品對等徵收 25% 關稅，不排除擴大報復行動。初步擬定的稅項產品包括哈雷摩托車、李維斯牛仔褲和波本威士忌酒等，都是美國國會共和黨大佬家鄉的「土特產」。

5 月初，歐盟立場曾有所軟化。當時彭博社援引歐盟官員透露，歐盟正努力就金屬關稅與美國協商，或考慮用進口配額換取關稅豁免。另有知情人士透稱，歐盟針對這一協議的條件是，美國對歐盟 28 國鋼材和鋁材實施的任何限制，都不得低於 2017 年其向美國市場的出貨量。

但距離臨時豁免到期日還有一周左右，《華爾街日報》再次援引歐盟官員表示，川普正在考慮採取措施，將歐盟對美的鋼鋁產品出口削減 10%。此舉表明，歐盟在爭取鋼鋁關稅豁免時作出的讓步並未讓美國滿意。

有歐盟外交人員認為，限定進口配額實屬非法，歐盟決不會接受。歐盟委員會主席容克 5 月初曾發表過強硬表態，稱歐盟不會接受威脅來換取永久豁免：

「我想重申呼籲，美國應讓臨時豁免變得無條件和永久。我們認為，美國不能以國家安全做藉口。」

2017 年，歐盟對美國出口的鋼、鋁相關產品總額分別約為 53 億歐元和 11 億歐元，對美貿易總額高達 7000 億美元，川普曾對美歐貿易逆差高達 1510 億美元表達過「不滿」。

5 月中旬，川普還在與全球大型汽車製造商的產業討論會上，提議對進口汽車徵收 20% 關稅，同時提議在進口時附加比國內汽車更加嚴格的排放標準。而歐盟對美貿易中最重要的一環就是汽車出口。

儘管有歐盟官員稱，進口配額的具體範圍和細節尚未明確，但有歐盟外交人員認為，上述限定的進口配額實屬非法，歐盟決不會接受。