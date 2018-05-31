沃爾克規則迎來首次修訂 聯準會公布放寬銀行交易限制提案

聯準會在五大美國政府機構中率先公布提議計劃，生效四年的沃爾克規則（Volcker Rule）首次迎來修訂。

金融危機期間問世的沃爾克規則是 2010 年以來美國最大金融監管改革法「多德－弗蘭克法案」的一部分。它禁止銀行用自有盈利交易，限制銀行投資對沖基金和私募股權基金。

聯準會主席鮑威爾在 5 月 30 日本周三的聲明中稱，此次聯儲提出的修訂後法則將讓沃爾克規則的要求量體裁衣，針對大部分做交易的金融機構實行最廣泛的合規要求，交易規模較小的公司將面臨較少要求。

為了判斷銀行應遵循哪種必要的合規標準，聯準會周三的提議按交易資產和負債規模將銀行分為三類：1、至少 100 億美元；2、10 億到 100 億美元之間；3、低於 10 億美元。

第一類銀行需要遵循最嚴格的法規，第二類銀行需滿足的要求相對減少，面臨「溫和」的合規要求，第三類銀行只需遵循部分沃爾克法則，不必展現合規，不再要求其 CEO 證明遵循沃爾克規則。

聯準會稱，前兩類銀行約有 40 家，其交易活動占全美銀行交易活動的 98%。此次修改是因為現有沃爾克規則帶來的成本太高，而且太不明確。

上述提案提出，聯準會將查看銀行交易室在給定風險限制內的經營情況，認為只要交易室過去 90 天內每日絕對凈盈利和虧損不超過 2500 萬美元，就被視為遵循自營交易的禁令。銀行將沒有義務展示這類交易室活動合規。

上述提案還取消了銀行家持倉低於 60 天就違反沃爾克規則的規定。《華爾街日報》認為，這一變動可能給交易員更多自由。總體而言，提議對交易室較小的銀行監管更為寬鬆。

公布提議後，聯準會理事會以 3 票贊成、0 票反對批准了關於改革沃爾克規則的提議。周三當天，美股金融板塊走高，標普 500 金融指數扭轉周二跌勢，高開高走，最終收漲 1.94%。摩根大通收漲 2.28%，摩根士丹利漲 2.02%、花旗漲 1.48%、高盛漲 1.3%。

當天三大股指集體收漲，標普 500 漲 1.27%，創 5 月 4 日以來最大單日漲幅，納指漲 0.89%，道指收漲逾 300 點，漲幅 1.26%。

聯準會負責監管事務的副主席 Randal Quarles 評價，此次聯儲提議是「沃爾克規則全面改革的重要里程碑」，是簡化沃爾克規則、讓它量體裁衣的第一步。

下周美國證監會和美國聯邦存款保險公司（FDIC）等四家監管機構也將提出對金融改革監管的修改方案。考慮到國會兩黨政見分歧，對致力於放寬金融監管的川普政府來說，監管機構的行動顯得至關重要。

上周四川普簽署改革 2010 年《多德－弗蘭克法案》, 這是 2010 年至今美國最大的金融監管改革。本次改革旨在給中小型銀行減輕監管壓力。

上述改革法案將需要面臨聯準會嚴格監管的銀行資產門檻從 500 億美元提高到 2500 億美元。這意味著，資產達到 2500 億美元以上才需面臨聯準會更嚴格的監管。