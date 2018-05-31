馬斯克的新麻煩：股東會施壓 要求弟弟退出董事提名人選

除了一再發生的車禍事故外，現在特斯拉 (TSLA-US) 又面臨一場新戰鬥：對抗不開心的股東們。

股東們認為，特斯拉董事會未能要求極具魅力但頗具爭議的 CEO 馬斯克 (Elon Musk) 對公司的財務狀況和表現負責，反而成騰馬斯克個人的橡皮圖章。

下週 (6 月 5 日) 召開的年度股東大會將選出 3 席特斯拉董事，激進投資股東公司 CtW 投資集團希望否決這些被提名人選，其中包括馬斯克的弟弟 Kimbal Musk。

與此同時，股務諮詢機構股東服務公司 (ISS) 呼籲拉下另外兩名不是馬斯克家族的董事：21 世紀福斯公司 (FOXA-US) CEO 和 Rupert Mudoch 的兒子 James Murdoch，以及特斯拉早期投資人 Valor Management 主席 Antonio Gracias。

在本月稍早 CtW 投資集團提交 SEC 的信函中寫道：「我們讚賞特斯拉作為一個具有環保使命的成功創新者；然而，它的持續成功目前看起來比以往任何時候都更加脆弱。」

「尤其是考慮到 CEO 馬斯克，拒絕在最近的投資人電話會議上回答分析師問題時，特斯拉股東有必要讓董事會了解它必須有所改善。」

特斯拉還面臨股東決議，呼籲公司將董事長和 CEO 職位由不同人士擔任，而非讓馬斯克同時出任。

特斯拉今年以來大部分時間都飽受批評。該公司一直在努力提高 Model 3 型轎車的產量，引發了人們對特斯拉今年稍後可能燒完現金的質疑。該公司信用評級被降低至垃圾債券地位，而其曾一度高漲的股價今年以來下跌 7%。

儘管如此，馬斯克反復駁斥了所有這些擔憂，並大膽承諾在今年第 3 季和第 4 季將轉虧為盈。

雖然 CtW 的號召活動幾乎總是失敗，但特斯拉正認真對待此事，周二 (29 日) 在其致股東的信中為提名董事會成員提出辯護。

信中提到，CtW 指 Kimbal Musk 的「再提名是特斯拉董事會面臨的問題的核心：這些董事中多數人，包括今年的三位提名人選，都無法或者不願意與馬斯克的即興之舉提出反對意見。」

基於與馬斯克的長期業務關係，CtW 也反對 Gracias 出任獨立董事。信中說，Gracias 也投資了許多馬斯克的合資企業，包括 SpaceX 在內，馬斯克也是這家私有火箭公司的 CEO，而 Gracias 也是該公司的董事。

最後，CtW 說 James Murdoch 在製造和工程方面沒有專業知識，幾乎只為其父親是控股股東的企業工作。它也指出特斯拉最近新增了另一位媒體主管，Ebony Media 和 Johnson Publishing 的 CEO Linda Johnson Rice 加入董事會。

CtW 說，「不清楚為什麼特斯拉需要 2 名媒體董事，但不是具有汽車產業背景的人士。」

但特斯拉捍衛所有 3 位董事提名人，並指出 James Murdoch 是一位經驗豐富的 CEO，他有擴大和經營大型成功的全球性企業的經驗。它還表示，Gracias 是一位經驗豐富的經營者，曾經營工廠和汽車零組件公司，並對加強 Model 3 生產提出不少建議。至於 Kimbal Musk，他一直是一位成功的企業家和科技投資人。