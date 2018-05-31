取代四年榜首花旗！摩根大通成為全球外匯市場最大交易商

根據歐洲貨幣機構投資公司（Euromoney Institutional Investor Plc）的一項最新調查顯示，按照 2018 年市場市佔率來看，摩根大通榮登全球外匯交易商榜首，結束了花旗集團連續 4 年稱霸第一的格局。

據悉，該投資公司此次採用了新的排名方法。基於該方法的結果顯示，摩根大通的市場市佔率占 12.1%，高於去年的 10.3%。瑞銀集團占 8.3% 位居第二，而 2016 年成功躋身全球前十大外匯交易商的計算機化交易公司 XTX 此次以 7.4% 的成績排名第三。

而此前獨占榜首的花旗集團在此次排位中跌至第五，市場市佔率降至 6.2%。不過，如果該新排名方法沒有從年度名單中剔除短期掉期合約，花旗集團的排名應該是第二。

對於小摩此次躍升至全球最大外匯交易商，彭博社援引摩根大通的宏觀交易全球主管 Troy Rohrbaugh 表示：

這種增長很大程度上是由我們的電子交易業務推動的。我們每年都在持續投資我們的電子和手機產品。

確實，正如 Rohrbaugh 所說，這一排名結果是在交易廣泛轉向電子化的背景下產生的。拿小摩的投行部門來說，從 2016 年到 2017 年，名義上的全球外匯交易總量增長了 16%，其中超過 93% 的名義現貨外匯交易是通過電子交易完成的。

目前華爾街 60% 以上的交易已由機器人和算法完成，大公司的外匯交易員的工作已不再是盯盤和手動建倉、平倉，而是將成功的交易策略程序化、算法化，放入自動交易系統讓其自動執行。計算機化已在金融市場中逐步成為交易主力軍，進入外匯、股票、期貨、期權等各類標的的交易中。

早前，摩根大通就開發了一款金融合約解析軟體 COIN，律師和貸款人員需要 36 萬小時處理完成的工作，COIN 只需要幾秒就行。摩根大通在技術方面的預算達到 90 億美元，聘請 4 萬名技術工作者。