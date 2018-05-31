巴菲特計劃30億美元投Uber？可惜交易沒談攏

知情人士向彭博表示，「股神」巴菲特在今年早些時候考慮斥資 30 億美元投資 Uber，但最終因交易條款和規模方面的分歧，雙方談判以失敗告終。對於彭博的報導，巴菲特表示，報導的一些細節是不正確的，但波克夏海瑟威確實與 Uber 進行過討論。

在 2008 年高盛受到金融危機衝擊時，巴菲特曾投資 50 億美元於高盛。巴菲特的聲望幫助高盛渡過了金融危機的難關。而對於高盛優先股的投資令巴菲特最終獲利 16 億美元。而巴菲特本次給 Uber 開出了類似的條件——為了獲得巴菲特的名人效應，Uber 必須給出較為優惠的協議條件。

彭博援引知情人士透露，根據協議，波克夏海瑟威公司將向 Uber 提供可轉換借款。這意味著如果 Uber 繼續遇到阻力，巴菲特的投資價值將有所保障。而如果 Uber 的估值繼續增長，那巴菲特投資的價值將水漲船高。一名知情人士表示，巴菲特的首次出價遠高於 30 億美元，而 Uber 的 CEO Dara Khosrowshahi 提出將投資額降至 20 億美元，以降低巴菲特在 Uber 的持股占比。

在巴菲特商討投資前不久，Uber 的無人駕駛汽車在美國亞利桑那州撞死一名行人，這讓該公司受到了輿論的譴責。

當地時間 3 月 18 日晚 10 點左右，一輛安裝 Uber 自動駕駛系統的沃爾沃 XC90 SUV 在美國亞利桑那州坦佩市路上以約 65 公里 / 時的速度行駛時，突然遇到推着自行車橫穿馬路的女性 Elaine Herzberg，但車輛並未減速，最終導致這名女性身亡。這是無人駕駛汽車首次致人死亡事故。

據彭博報導，最終，巴菲特和 Uber 沒能就此次投資達成協議。目前，Uber 現金充裕。截止第一季末，Uber 手握 63 億美元現金和 15 億美元的定期貸款。

對於彭博的報導，巴菲特向 CNBC 確認稱，波克夏海瑟威和 Uber 的確就投資進行了討論。但巴菲特指出，報導的一些細節是不正確的，但波克夏海瑟威和 Uber 之間進行過討論是真的。