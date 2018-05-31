平保(02318-HK)與深圳市政府簽署戰略合作協議 攜手共建「智慧深圳」

平安保險(02318-HK)(601318-CN)與深圳市政府簽署戰略合作框架協議，雙方將建立長期、穩定、共贏的全面戰略合作夥伴關係，不斷擴展和深化雙方多領域、多層面的合作。

深圳市委書記王偉中、市長陳如桂，平安集團董事長兼首席執行官馬明哲、總經理任匯川等出席簽署儀式。

根據協議，雙方未來將在廣東平安發展基金、現代園區合作、智慧城市建設三大領域進行重點合作。此外，中國平安還將牽頭各子公司，充分發揮綜合金融優勢，不斷擴展、深化與深圳市政府在投融資業務、民生社會保障、機構營業網點設立、結算業務、金融機構業務及支付業務、科技金融創新業務等多領域、多層面的合作，為深圳經濟社會發展提供優先、優質的綜合金融服務。

截至目前，平安已經與西藏自治區、重慶市、南寧市，以及深圳市公安局、市場監管委等達成戰略合作，共同推進智慧城市建設，並在深圳的多個智慧城市建設領域取得了良好的社會效應。在智慧交管領域，助力深圳交警五一期間試行大鵬半島「預約通行」項目，實現擁堵警情下降26%，路況動態預測準確率超過90%；在智慧醫療領域，智能疾病預測平台實現深圳流感預測準確率超過90%；在智慧口岸領域，AI水客監測平台實現深圳水客走私查獲率從7%提升為48%；在智慧生活領域，深圳市民線上服務統一入口「我的深圳」APP，為市民提供700餘項政務與便民服務，多次獲深圳市各級領導高度認可。

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