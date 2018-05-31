中證協發布場外期權規則 落實證券公司分級管理

近日，證券業協會發布《關於進一步加強證券公司場外期權業務自律管理的通知》(下文稱《通知》)，強化場外期權業務自律管理。《通知》内容包括對券商採用分層管理，明確場外期權標的以及違規懲戒事項等，自5月28起生效。

根據《通知》，證券公司開展場外期權業務，分為一級交易商和二級交易商。最近一年分類評級在A類AA級以上的證券公司，經中國證監會認可，可以成為一級交易商;最近一年分類評級在A類A級以上的證券公司，經中國證券業協會(以下簡稱協會)備案，可以成為二級交易商。未能成為交易商的證券公司不得與客戶開展場外期權業務。

交易商分級製度下，一級交易商可以在滬深證券交易所開立場内個股對衝交易專用賬戶，直接開展對衝交易。二級交易商僅能與一級交易商進行個股對衝交易，不得自行或與一級交易商之外的交易對手開展場内個股對衝交易。

標的管理方面，協會對證券公司場外期權業務交易標的、對衝標的實行自律管理。交易商可以開展以符合規定條件的個股、股票指數、大宗商品等資産為合約標的的場外期權業務。

此外，交易商及協會認定的場外期權業務重要交易對手應當定期向協會報送規定的場外期權業務信息。交易商未按要求報送業務信息、影響監測監控情形的，協會將採取自律懲戒措施;情節嚴重的，移送證監會查處。

來源：中國證券網

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