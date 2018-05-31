大消費概念股井噴 滬指反彈收漲1.78%結束6連陰

經歷了昨日的重挫後，滬深兩市今日雙雙高開，在次新股、小米概念帶動下，三大指數集體衝高漲逾1%，隨後市場小幅回落。午後三大股指持續高位震蕩，市場整體氛圍錶現活躍，賺錢效應較好，板塊個股普漲。上證50指數漲近2%。滬指收盤大漲近2%，結束6連陰，再度向3100點關口發起衝擊。滬指收報3095.47點，漲1.78%，成交額1852億。深成指收報10295.73點，漲1.88%，成交額2233億。創業板收報1743.74點，漲1.01%，成交額694億。

從盤面上看，白酒、飲料食品、服裝家紡居、零售百貨、次新股板塊漲幅榜前列，海南、軍工居、國産軟件等少數板塊下跌。

熱點板塊方面，近期走強的大消費概念股受降低關稅利好影響分分上漲，保持穩步拉升態勢，食品加工板塊的金字火腿漲停(002515-CN)、伊利股份(600887-CN)大漲，飲料、白酒啤酒等板塊個股也分分大漲。零售百貨板塊大漲，來伊份(603777-CN)漲停、三夫戶外(002780-CN)漲停，美凱龍(601828-CN)、天虹股份(002419-CN)等漲超5%。次新股板塊迎來漲停潮，京華激光(603607-CN)等23股漲停。

操作策略：大盤高開後大幅震蕩，但市場處於下降通道中，除熱點板塊外，其他板塊個股或將衝高回落，繼續尋底，在消費升級引領經濟發展的大背景下積極關註相關熱點才能規避市場調整的風險，技術上看大盤今日有望衝擊3100點，但上方壓力較大，可能出現衝高回落的走勢，建議逢反彈減倉為主。

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