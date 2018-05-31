納入MSCI料帶來交易熱潮 全球投行準備擴展中國A股研究

西方投行正在把更多的中國個股納入研究範圍，希望抓住中國A股即將被納入MSCI明晟新興市場指數的機會—此舉預計將會導致流入中國股市的外資激增。

這些投行希望，MSCI明晟把234只中國大型股加入其指標股指將會推動地區交易收入增長。

這些個股將分兩個階段納入。瑞銀集團(UBS)(UBSG.S)預計，在6月1日開始的第一階段，將會導致600億美元的額外資金流入中國股市，盡管業內的估計值差異很大。

此舉意義重大，因為這標志著追蹤指數的基金首次被迫投資於中國大陸股市，而非在香港和紐約上市的離岸中國股票—這些股票已經被納入MSCI明晟指數。

估計有1.9萬億美元追蹤MSCI明晟新興市場指數。

「我們有比較多來自不同地域、跨度比較廣的客戶非常感興趣，」花旗(C.N)股市區域主管Richard Heyes稱。

花旗計劃到2018年底將所追蹤的中國個股從去年的170只增加至250只，並且計劃在中國研究團隊中加增六名員工。

**分一杯羹**

證交所數據顯示，本月滬港通和深港通交易賬戶增至逾4,000個，去年1月時大約1,000個。多數MSCI資金流預計都經由這些機制進入A股。

中國股市總市值將近9萬億美元，而外資在市場中的占比僅略超2%。海外興趣寡淡且投資渠道匱乏迄今壓抑了對於公司研究和券商服務的需求。

「隨著MSCI的納入，中國目前已成為一個主流市場，」摩根士丹利(MS.N)機構股票部門的亞洲執行服務主管Jason Yates說。摩根士丹利已在三年內將其中國股票研究的覆蓋範圍擴大了一倍至逾200只股票。

法國巴黎銀行資產管理的大中華區股票部門主管Caroline Yu Maurer表示，正在考慮逐漸把中國股票的研究覆蓋範圍從目前的幾百只擴大至500只。

摩根大通的亞太現貨股票銷售和交易部門主管Ryan Holsheimer表示，該公司計劃在今年將覆蓋範圍增加一倍至逾200只，並且專註於大盤股。

匯豐控股(HSBA.L)和瑞銀(UBSG.S)也在制定計劃，以擴大在團隊和技術上的投資。在中國內地成立合資券商的外國銀行中，匯豐控股是唯一一家持有多數股權的。

「目前我們有117位分析師，覆蓋220只A股...MSCI的納入以及需求的增長將確保分析師的數量以及研究覆蓋的個股數量大幅增加，」瑞銀中國股票部門主管Thomas Fang說。

來源：路透香港5月23日

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