內地7月降日用消費品進口關稅 分析：留國消費

在美國政府威脅下月中，根據301調查，公布對中國總值500億美元科技產品加徵關稅清單後，總理李克強主持召開國務院常務會議，決定由7月1日起，進一步降低日用消費品進口關稅，其中服裝鞋帽、廚房和體育健身用品等進口關稅平均稅率，會由15.9%降至7.1%；洗衣機及雪櫃等家用電器進口關稅，由20.5%降至8%；水產和礦泉水等加工食品進口關稅，從15.2%降至6.9%；洗滌用品和護膚、美髮等化妝品及部分醫藥健康類產品進口關稅，由8.4%降至2.9%。

會議認為，進一步降低日用消費品進口關稅，有利擴大開放、滿足群眾需求，倒逼產品提質、產業升級。

交通銀行金融研究中心高級研究員劉學智向《每日經濟新聞》記者分析指出，把更多類別的消費品納入降低關稅範圍，有利於宏觀經濟進一步從投資拉動向消費拉動轉型，大量進口商品關稅下降後將降低消費成本，促進消費增長以及我國經濟結構轉型。此外，降低日用消費品關稅還有利於把消費留在國內，減少消費外流現象。

數據顯示，2016年中國已成為全球第一大出境旅遊客源市場以及第一大出境旅遊消費國。今年3月，商務部相關負責人曾表示，經初步估算，目前我國居民一年去境外購物消費大約2000億美元，購物清單中包括大量的高檔商品、日用消費品等，這反映出我國優質商品供應不足，而且價格偏高。為此，商務部將大幅度放寬市場准入，下調汽車、部分日用消費品等進口關稅，擴大電信、醫療、教育、養老等服務業開放，豐富國內市場供應，降低消費成本。

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