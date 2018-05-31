鷹君(00041-HK)羅嘉瑞與匯豐信託Paulina Lau無任何特殊關係

鷹君(00041-HK)爭產事件進入白熱化。有消息人士稱，匯豐信託作為羅氏家族信託的信託人，持有約33%鷹君股票。為了讓匯豐信託更了解鷹君的業務運作和參與決策，對鷹君的操作和發展有利，於是建議邀請當時匯豐信託員工Paulina Lau入董事局，並通過了鷹君董事會獨立提名委員會的多位非執行董事嚴格的審核和批准，所有被提名的非執行董事都須經過詳細的審核過程，包括獨立評核等。最後，獨立提名委員會決定委任她為非執行董事。另一方面，匯豐向來作風審謹，合規審批過程相當嚴謹。Paulina Lau作為匯豐的員工，其提名亦須通過匯豐內部多重合規審批。

原本家族成員都是同意Paulina Lau成為董事局成員。但最後，家族中有人突然反對，結果Paulina Lau婉拒了邀請。

消息稱，鷹君主席羅嘉瑞與Paulina Lau並無任何特殊關係。而昨日代表羅老太的大律師余若海的指控理據不足。

翻查年報資料顯示，鷹君當時提名委員會由五名獨立非執行董事組成，包括王于漸、鄭海泉、李王佩玲、李少光及潘嘉陽。當中王于漸為當年的提名委員會主席。

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