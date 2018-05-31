北上資金積極布局MSCI成分股

據上海證券報31日報道，受全球跌勢傳導，A股市場延續調整態勢。昨日A股三大股指下挫幅度較深，收盤時跌幅均超過2%。但大盤持續震蕩併未阻礙海外資金布局A股市場的步伐。事實上，5月以來借道滬股通、深股通的海外資金淨流入額超過400億元，刷新單月北向資金淨流入的歷史新高。從資金具體流向看，多隻MSCI成分股獲北上資金加倉。

具體到個股層面，5月以來，外資增持最為突出、持股比例變動排名前三的滬股通標的分别為王府井、飛科電器和水井坊，外資持股比例變動均超過2%。持股比例變動較大的還有國藥股份、中國軟件、山鷹紙業、海螺水泥等。深股通方面，大族激光成為外資增持比例變化最為明顯的標的，變動量超過2%。此外，老板電器、承德露露、五糧液、樂普醫療等個股增持比例也在1%以上。

總體來看，在增持比例排名前100的滬股通、深股通標的中，大金融及以醫藥生物為代錶的大消費依然是外資主要配置方向。

在MSCI標的股中，海螺水泥以及大族激光分别成為借道滬股通和深股通渠道的北上資金重倉對象。據統計，海螺水泥自5月14日以來累計獲得北上資金增持3229.5萬股，若以月成交均價計算，資金淨流入11.25億元;大族激光則獲得外資增倉1050萬股，以月成交均價計算的淨流入金額近5.5億元。

從另一個維度看，在外資增持比例排名前100的滬股通標的中，MSCI成分股佔比接近40%。除海螺水泥外，陝西煤業、青島海爾、春秋航空、三一重工、杭州銀行、中國平安等多隻消費、金融以及藍籌個股均受到外資青睐。深股通標的股中，濰柴動力、五糧液、雙匯發展、華東醫藥、分眾傳媒等個股均獲得明顯加倉。外資增持比例排名前100的深股通標的股中大約有23隻為MSCI成分股。

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