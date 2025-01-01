輝達執行長黃仁勳CES展開講 市場聚焦三應用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-01 12:40

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輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳將在 2025 美國消費性電子展 (CES 2025) 發表主題演講，時間預計為台灣時間的 1 月 7 日上午 10 點半，預料將推出新一代顯卡 GeForce RTX50 系列，以及對車用與機器人業務的最新展望，屆時將吸引各界目光。

輝達新一代顯卡 GeForce RTX50 系列傳出採用台積電 (2330-TW)(TSM-US) 的 4 奈米製程，依照慣例除了有最旗艦的 RTX 5090 外，也還有 5080/5070/5060 等系列，同時也將針對中國市場推出特規版的 RTX 5090D。

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另外，輝達近期積極布局機器人，日前推出的 Jetson Orin Nano Super，即是瞄準各類機器人市場，從輪式機器人到人形機器人都可使用，業界也預估，輝達即將在 2025 年上半年推出支援人形機器人的最新一代 Jetson Thor。