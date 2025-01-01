光通訊台廠明年Q1起陸續出貨 2025年將成CPO應用元年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-01 11:40

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台灣光通訊廠商將迎來新一波成長動能，包括聯亞、上詮、眾達 - KY、華星光廠商法說會指出，32G、64G 等高階光纖通道產品將在明年第一季陸續出貨，其中眾達 - KY 更表示，2025 年將成為共同封裝光學 (CPO) 技術的應用元年。

眾達 - KY (4977-TW) 表示，主力產品已由低速的 16G、10G，轉向 32G、64G 及 128G 高階產品線，其中 32G 第三代產品已完成認證，將優先滿足 2025 年第一季的客戶需求，64G 產品預計 2025 年將有明顯成長；在 CPO 領域，眾達預計 2025 年通過客戶認證並量產，2026 年進入放量階段。

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上詮 (3563-TW) 指出，資料中心將在 2026 年起由現有的插拔式光纖連接，逐步轉向 CPO 整合光學引擎發展，2025 年 CPO 光纖陣列相關產品將小量出貨，加上既有產品受惠全球資料中心建置需求成長，可望帶動營收成長。

華星光 (4979-TW) 則規劃在 2025 年全力投入 AI 和資料中心的技術與產能升級，預計年初完成總部新無塵室建設，下半年完成新廠房的設備布建，800G 產品需求預計 2024 至 2026 年間將年增約 89%，而 CPO 技術預計 2-3 年內進入量產。