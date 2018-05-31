官媒點名網遊戕害少年身心 騰訊ADR失守400元

騰訊 (0700-HK) 愈來愈倚重網絡遊戲收入帶動增長，但其網遊近月多番遭大陸官媒猛烈抨擊。大陸官媒新華網昨 (30) 日發文點名批評騰訊，指旗下手機遊戲令青少年過分沉迷，至今沒有推出一項可以真正保少年兒童沉溺遊戲的實際措施，文章炮轟騰訊對部委整治網遊的文件視若無睹，「一路高歌猛進，大吃人血饅頭」。

文章直斥，網游戕害少年兒童的身心健康，亦釀成無數家庭悲劇。對此，文化部、教育部等多個部委高度重視，在過去一個多月內，連發 3 份措辭嚴厲的文件和通知，強調要加強對網遊的監管整治力度。然而，各大遊戲廠商及平台對此無動於衷，無任何改正行為；尤其是騰訊，不僅沒有收斂，還一口氣公布 20 款全新遊戲。

文章質疑騰訊推出的一系列防沉迷措施無濟於事，揶揄「號稱擁有強大技術的騰訊，至今沒有推出一項可以真正保護少年兒童沉溺游戲的實質性措施。」

《星島日報》報導，被點名批評的同一天，騰訊、萬達及高朋又宣布，將共同成立一家合資網絡科技公司，打造線上線下融合新消費模式，其中萬達、騰訊和高朋各佔股 51%、42.48% 和 6.52%。新公司將注入萬達網科公司原飛凡等業務；騰訊將投入線上流量等資源；高朋融入電子發票等業務。

據悉，3 家公司的合作，一方面將探索新消費領域潛在的升級空間和巨大市場，營造新消費生態，一方面將對萬達的線下場景進行數字化升級。

香港《明報》報導，事實上，騰訊多番捱轟，去年 7 月《人民網》便狠批騰訊旗下遊戲令兒童過分沉迷，當時使騰訊股價單日跌 4%。

而昨日騰訊再失守港幣 400 元大關，收報港幣 395 元，跌 1.74%，文章在收盤後發佈，騰訊美國預託證券 (ADR)(TCEHY-US) 昨晚早盤靠穩，收盤報 50.87 美元(折合港幣約 399.72 元)，或 - 0.16%。