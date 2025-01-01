政策利多今年可望相繼發酵 中國水泥價格拚築底回升

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-01 13:25

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中國大陸水泥市場 2024 年表現低迷、量價齊跌，也衝擊台灣西進水泥廠表現，不過，展望 2025 年，業者普遍認為，隨著中國政府釋出房市政策利多、擴大公共建設利多可望相繼發酵、刺激水泥需求，價格也可望有撐。

業界人士分析，中美貿易戰導致外商撤離大陸，就業市場萎縮、房地產支撐力道不足，水泥需求受到壓抑，售價疲軟，加上大陸水泥行業供給仍大於需求，水泥同業不斷調降價格削價競爭，使售價下跌。

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不過，隨著水泥單價低於成本，業者認為「虧錢生意做不久」，各業者一定會想辦法把售價調高，現在看起來價格愈跌不易，且有往上走的趨勢。

此外，中國政府祭出一系列也有助刺激水泥需求，業者表示，政府推動降低首付比例和貸款利率等政策，預期房地產市場將逐步回穩，尤其是舊城改造和保障性住房建設項目，帶動水泥需求增長。