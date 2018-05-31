高盛：港股首季流入百億美元

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高盛發表報告指出，今年第一季度淨流入港股金額達100億美元，低於前一季度的淨流入210億美元；A股方面，則由上一季度淨流入80億美元，變為今年第一季度預估淨流出230億美元。 A股淨流出見逆轉 不過，A股淨流出資金情況自4月以來開始逆轉。根據富瑞近日發表報告，上周「滬股通」北向資金淨流入約30億元人民幣，為連續9周錄得淨流入；而上周「深股通」北向資金淨流入約33億元人民幣，為連續4周錄得淨流入。 「國家隊」於今年第一季淨賣出730億元人民幣的股票，此前一季則為淨買入1190億元人民幣。而保險公司及養老金第一季淨賣出220億元人民幣的股票，兩者均淨賣出金融股。報告指出，南向資金淨買入港股，主要集中在金融及科技股，南向流入最強勁的是匯控(00005=-HK)及騰訊(00700-HK)，主動型基金最青睞友邦(01299-HK)。 另外，高盛分析師劉勁津日前發表報告表示，6月1日MSCI將納入68隻H股及在美國上市的ADR，預估潛在流入這68隻股份的資金高達500億美元，其中17%為被動式資金所驅動。報告指出，此68隻股票的總指數市值為1000億美元。 來源：信報