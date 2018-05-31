招商證券：避險情緒升溫 A股料承壓

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5月29日，美國白宮宣佈將對500億美元從中國進口的產品徵收25%關稅，最終征稅名單將在6月15日宣佈。招商證券首席宏觀分析師謝亞軒指出，中美貿易摩擦預計仍將繼續發酵，近期全球風險事件頻發，全球避險情緒的再度升溫可能對資產價格形成衝擊。受此影響，A股走勢可能將有所承壓，而中國國債收益率近期明顯走低，預計外圍事件發酵可能繼續對國內資產價格產生邊際影響。 謝亞軒稱，從全球來看，巴西成為繼阿根廷、土耳其之後的另一個受衝擊國家，巴西聖保羅指數近3周累計跌幅已達12%，雷亞爾匯率貶值近6%。意大利近期遭遇“股債雙殺”，最新的十年期國債收益率已破3%，創近4年來新高。 具體到國內，謝亞軒認為，在避險情緒逐步升溫這一大背景之下，判斷A股走勢可能會有所承壓，而中國國債收益率近期則出現明顯走低，未來外圍相關事件的不斷發酵可能繼續對中國資產價格產生邊際影響。上周以來A股的持續調整並未阻止外資繼續流入，北向資金上周以來累計流入117億元，已連續10周買入A股，隨著6月1日MSCI正式納入A股，短期內外資預計仍將繼續增持。而從其它經濟體的納入經驗來看，加入指數之前股指一般將維持相對弱勢，而正式加入之後股指大概率將在短期內出現上漲。 來源：中國證券報