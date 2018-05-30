【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到義大利政治亂局使得美股下跌，及美元維持強勢使得台幣破 30 元整數大關影響，導致台股今日開低走低，收盤台股下跌 142.95 點，跌幅 1.3%，台指期價差維持逆價差；籌碼方面，外資現貨部位賣超 152.93 億元，三大法人現貨部位賣超 169.02 億元。

《國際金融市場焦點分析》

昨日美股受到美國宣佈將針對中國科技產品課徵關稅，及義大利政局混亂導致市場擔憂再度升溫影響，使得美股四大指數同步下跌，5/25 收盤至昨日小道瓊期貨及小 S&P500 期貨分別下跌 1.43%、0.96%；匯率市場方面，受到市場擔憂義大利可能於 7 月再次進行大選，政治亂局難解，使得歐元持續下跌，目前已創下今年以來新低，5/25 至昨日歐元累積下跌 1.13%。

《國際商品市場焦點分析》

原油市場方面，受到 OPEC 及俄羅斯將增加原油產量，以彌補伊朗及委內瑞拉的供給缺口，使得原油市場連續五日呈現下跌走勢，而 5/25 至昨日 WTI 原油期貨下跌 1.69%，布侖特原油期貨昨日小漲 0.12%；貴金屬市場方面，受到義大利政治亂局危機持續升溫，使得美元指數呈現強勁走勢，導致黃金期貨及白銀期貨昨日下跌 0.36%、1.03%。

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