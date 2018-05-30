【日盛投顧】指數失守季、月線

◆盤勢分析

1. 因義大利政局動盪與中美貿易戰再度升溫，美股四大指數全面下跌，連動周三亞股晨間普遍走弱。台股早盤跳空低開，隨即震盪走低，盤中最低到 10,799 點，午盤拉抬乏力。最終指數下跌 142.95 點，收在 10,821.17 點，下跌 1.3%，成交量擴增至 1,612.27 億元；OTC 指數開低震盪翻紅，收盤上漲 0.06%，表現相對亮眼。

2. 技術面與籌碼面：

(1) 均線：台股月、季線持續走高，中期多頭仍有支撐。

(2) 量能：周三指數量出收低呈現長黑 K 棒，短線轉為震盪整理格局。

(3) 技術指標：日 KD 指標走低，MACD 柱狀體持續下滑。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 169.02 億元；外資 - 152.93 億元、投信 - 8.73 億元、自營 - 7.36 億元。

OTC 逆勢抗跌，MOSFET、CD-R 表現亮眼

1. 電子類股

(1) 被動元件：

具漲價題材與 4 月獲利佳的被動元件族群，2492 華新科股價再創新高，且帶動 6127 九豪、5345 天揚、6155 均寶、6175 立敦、8043 蜜望實等二線被動元件股價逆勢走揚。

(2)MOSFET：

族群延續週二走勢，3707 漢磊、6435 大中、3317 尼克森、8261 富鼎、5299 杰力股價表現強勢，指標股 6138 茂達漲幅也超過 1%。

(3)CD-R：

光碟片產業秩序重整，2018 年光碟片價格彈升，指標 2349 錸德法人連續買超，周三股價爆量創近年新高，帶動 2323 中環盤中漲幅超過 5%；子公司 3050 鈺德股價走高。

(4) 遊戲、文創：

6111 大宇資受惠大陸網易授權金入袋與暑假旺季來臨，股價強勢漲停；同業 6180 橘子、5478 智冠股價維持紅盤。

2. 非電子類股

(1) 化工：

鋰電池材料大廠 4721 美琪瑪、4739 康普 4 月營收表現亮眼，配合近期將陸續招開法說，周三股價轉強，漲幅超過 4%。

(2) 化纖、紡織：

1409 新纖股東會報喜，股價尾盤出量收高；加工絲、尼龍報價有機會在六月調漲，1444 力麗、1455 集盛、1447 力鵬周三股價緩步走高。