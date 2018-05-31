台股盤前－義大利危機緩解有助反彈 惟慎防MSCI生效尾盤亂流

台股昨 (30) 日股匯雙殺，重挫 142.95 點，收在 10821.17 點，三大法人賣超 169 億元之下，一口氣包括 5 日線、10 日線、月線及季線均失守。所幸義大利政治動盪有所緩和，歐美股市大漲，有助台股反彈，不過，今天適逢 MSCI 明晟季度調整權重盤後生效，由於台股遭雙降一升，宜提防爆量甩尾。

台股 MSCI 季度調整，今日盤後生效，台積電在全球標準指數中遭降 0.48 個百分點、降最多，自 5 月 15 日來，累計已遭到外資賣超 31,241 張，昨日收 221 元，為今年來僅次於 5 月 3 日收盤 220.5 元來次高，且與年線 230 元乖離愈來愈大，將是今天觀盤重點。

權重受到調降的除了台積電，亞太電、台塑化、佳格、中租 - KY、聯發科、國泰金、中華電、亞泥及亞德客 - KY，也都遭降，多是重量級權值股，因此要慎防尾盤一次型調整的爆量甩尾。

今天觀盤重點還有，新台幣兌美元站上 3 字頭，股王大立光第 1 季匯損 1.6 億元有望回沖；組裝廠龍頭鴻海則受惠人民幣與新台幣同時趨貶，匯兌收益兩頭賺；至於台積電與聯發科，也因貶值有利營收與毛利率表現。

整體來說，大盤昨天以帶短下影線長黑 K 棒摜破 10900 點及 5 日線、10 日線、月線及季線等 4 條均線，並回測半年線支撐，但指數跌至 10800 整數關卡仍見買盤支撐，今天義大利動盪危機緩解，歐美股市反彈，有助台股整體盤勢維持高檔震盪格局。