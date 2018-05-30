中企併購巴西聖諾倫索供水項目

5月29日，巴西聖諾倫索供水有限公司股權交割儀式在巴西聖保羅舉行，中國葛洲壩(600068-CN)集團海外投資有限公司總經理林曉丹以及股權出讓方、巴政府部門、融資銀行、第三方機構的代錶出席了交割儀式。

中國葛洲壩集團海外投資有限公司所屬葛洲壩巴西有限公司與巴西Camargo Correa集團和Andrade Gutierrez集團完成了股權轉讓，標志著葛洲壩集團正式成為聖諾倫索供水項目的100%控股股東。這是在“一帶一路”建設的大背景下，中資企業在海外水務投資領域取得的又一重大成果。

聖諾倫索供水項目所在的聖保羅市是巴西最大城市，也是南美地區的重要經濟中心，卻長期面臨水資源嚴重短缺的困境，限製了地區經濟社會發展的步伐。該項目建成運營後，設計日供水能力41萬噸，可滿足150萬人的供水需求，將極大地緩解供水緊張的問題，成為推動當地經濟發展和民生改善的一項重要基礎性工程。

據了解，葛洲壩集團從2016年5月開始關註和推進聖保羅聖諾倫索供水系統公司項目的股權收購，經過近兩年的努力，克服了一系列困難，先後完成了對項目的盡職調查、可行性論證和中巴兩國相關機構的決策審批程序。該項目在胡潤研究院與易界Deal Globe聯合發布的“2017易界胡潤中國跨境併購百強”名單中位列第36位。在項目完成交割前，葛洲壩集團已經派出了專業團隊，對施工進度、工程質量等關鍵環節進行嚴格把控，與項目建設運營中涉及的各個相關主體進行無縫對接，製定了專門的項目運營策劃方案，為項目有序交接做好了充分準備。

葛洲壩集團股份有限公司副總經理、海外投資有限公司董事長陳曉華此前在接受媒體採訪時錶示，實現水務領域的突破性發展是葛洲壩集團轉型升級的重要戰略方向。收購聖諾倫索供水項目是葛洲壩集團繼承建阿根廷基塞水電站、厄瓜多爾索普拉多拉水電站等電力工程項目後，首次涉足南美水務投資領域，為進一步深耕南美市場打開了巨大空間，也體現了大舉進軍水務領域的信心和決心。

文章來源：人民網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)