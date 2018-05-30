藥明康德震盪小跌 結束連16日一字漲停 換手率近50%

A 股新上市獨角獸藥明康德，今 (30 日) 終於未延續一字漲停走勢，開盤漲 3.99%，報人民幣 135.09 元，隨後轉跌，早盤下挫 2.24%，換手率達到 46%。今天之前，公司已連續 16 個交易日漲停 (含首日 44% 漲幅)。

藥明康德股價日線走勢圖 圖片來源：Sina

據《金融界》報導，藥明康德先前於 15 個漲停後，在 28 日晚間公告，稱近期公司股價累計漲幅較大，公司本益比與同行業可比上市公司相比較高，並提示了長周期合同的執行風險、境外經營風險、安全生產、環保風險、匯率風險等經營性風險。

資料顯示，藥明康德是中國規模最大、全球排名居前的小分子醫藥研發服務企業，CRO(醫藥研發合同外包服務機構) 行業龍頭。在全球範圍內擁有 26 個研發生產基地和分支機構，客戶數量超過 3000 家，與全球排名前 20 的大型藥企及各類新藥研發機構建立了穩定合作關係。

藥明康德曾在美股上市，2015 年 12 月透過私有化回歸。2015 年 4 月，藥明康德分拆主營小分子藥物中間體、原料藥和製劑的 CRO 服務業務的合全藥業掛牌新三板；去年 6 月，藥明康德旗下主要從事生物藥發現、開發及生產服務業務的藥明生物登陸港交所。

從業績來看，2015 年 - 2017 年，藥明康德營業收入分別為人民幣 48.83 億元、61.16 億元和 77.65 億元；歸屬母公司股東的淨利潤分別為人民幣 3.49 億元、9.75 億元和 12.27 億元。三年中營業收入和淨利潤的複合增長率分別高達 26% 和 88%。