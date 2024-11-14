〈財委會質詢〉融資公司成打炒房破口？金管會：已掌握 1個月內提報告

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-14 12:21

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金管會主委彭金隆今 (14) 日前往立法院財委會業務報告並備質詢，民進黨立委郭國文擔憂，部分中小建商因銀行法 72-2 條信用管制貸不到錢，因而轉向三大融資租賃公司，恐形成房市管控破口。對此，彭金隆證實，對於此狀況都有所掌握，預計 1 個月內提出初步報告，研議後續如何處理放貸目的不符的問題。

郭國文指出，三大融資租賃公司以低利向公股行庫及民營機構借貸近 2000 億元，根據統計，自公股行庫取得貸款餘額約 738.45 億元，其他民營機構則約 1235.38 億元，合計 1973.83 億元。

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郭國文指出，由於銀行法 72-2 條對金融機構放款項目有所限制，在限貸令發威下，許多中小型建商貸不到錢，只好轉向融資租賃公司，這些融資公司以成立投資公司方式承作，轉手放貸利率高達 12-14%，中間轉手套利約 10 個百分點，更有可能形成房市管控的破口，要求國銀落實貸後管理。

彭金隆表示，對於這些情形都有所掌握並關切，72-2 條對於銀行流動性、過度集中風險都有特別關注，若是一般企業融資還是流入到不動產，會同時來看，風險角度都是一樣的。

至於金管會是否要求銀行進一步貸後管理，例如：違反規定的一般公司，銀行須予以收回貸款？彭金隆回應，金管會正在進行當中。

郭國文直言，三大融資租賃公司之前被外界戲稱為薯條三兄弟，現在又把業務觸角轉到房貸，恐有違公平正義之虞，「根本是土匪三兄弟」。

彭金隆說，對於融資租賃公司管理，金管會有在積極採取一些動作，包括先前提到的先用《金融消費者保護法》納管，接下來也會有動作，預計 1 個月內可以提出初步報告。

銀行局長莊琇媛受訪時補充說明，前陣子銀行 72-2 的額度確實比較緊，尤其中小建商影響較大，因而轉向融資租賃公司借貸，融資公司主要貸款對象為公司戶，不是一般民眾，金管會先前就有掌握狀況，他們確實有一些放款與不動產有關。

莊琇媛表示，融資租賃公司不是金管會的納管對象，只能用非正式的方式調查，若是用途為不動產相關，是否有違 72-2 條規定，再看看後續如何控管。

莊琇媛說明，要先跟銀行了解租賃公司是用什麼名義來借款，實際用途是否跟當初申貸目的不一致，一般來說，營運周轉金是一年，建商多少還是有周轉需求，假設拿來購地就會有疑義，後續要進一步了解目的。

莊琇媛指出，原先融資公司就會因放款目的用途不一樣，設立不同的子公司，是否需要請三家來金管會說明，還需要再研議看看，因為 1 個月內提出初步報告時間上有點緊迫。