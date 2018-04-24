匿名分析師：藥明康德上市後未必漲18根停板 漲2-3倍可能性大

被稱為「醫藥界華為」的藥明康德 (732259-CN) 週二 (24 日) 啟動網上申購，有望成為首檔上市的「獨角獸」企業。公司擬發行 1.042 億股，網上申購上限為 3.1 萬股。業內估計，藥明康德以每股 21.6 元發行，若本益比達到 65.29 倍時開板 (約需 8 個連續漲停)，則每中一簽可獲利近 4 萬元 (人民幣，下同)。

藥明康德 3 月 27 日過會，比富士康晚了 19 天，不過卻趕在富士康之前率先獲得 IPO 批文。藥明康德發行價 21.6 元，發行本益比 22.99 倍，未突破目前大多數新股 23 倍的發行本益比。

對此，經濟學家宋清輝表示，藥明康德未採取高價發行，顯示監管層對獨角獸企業募資的從嚴控制，有利於降低獨角獸 A 股上市的泡沫，消除市場對獨角獸企業上市分流大量資金的恐懼心理。

藥明康德是國內規模最大、全球排名前列的小分子醫藥研發服務企業，CRO(醫藥研發合同外包服務機構) 行業龍頭。在全球範圍內擁有 26 個研發生產基地和分支機搆，客戶數量超過 3000 家，通過「CRO+CMO/CDMO」全產業鏈覆蓋增加客戶黏性，與全球排名前 20 的大型藥企及各類新藥研發機構建立了穩定合作關係。

2015-2017 年，藥明康德營收分別為 48.83 億元、61.16 億元和 77.65 億元；歸屬母公司股東的淨利潤分別為 3.49 億元、9.75 億元和 12.27 億元。3 年中營收和淨利潤的複合增長率分別高達 26% 和 88%。

2017 年上市的基因龍頭華大基因 (300676-CN) 曾經連續 18 個漲停，表現極其搶眼。根據統計，最近 1 個月上市的新股，上市後平均連板數達 10 個。業內普遍預計，藥明康德上市後上漲空間較大，作為首檔登陸 A 股的獨角獸，該股上市後表現值得期待。

《深圳商報》引述一位匿名券商分析師表示，藥明康德不管是業績還是成長性都好於華大基因，上市後未必會漲 18 根停板，但漲個 2-3 倍可能性較大。

申萬宏源認為，藥明康德發行價相對行業本益比存在較大折價，預計上市後上漲空間較大。根據研報，藥明康德的中證行業 PE 為 65.29 倍。由於藥明康德以每股 21.6 元發行，如果在本益比達到 65.29 倍時開板 (約需 8 個連續漲停)，則每中一簽可獲利近 4 萬元。

藥明康德曾於 2007 年 8 月在美國紐交所上市，2015 年 12 月退市。從美股退市後，藥明康德分拆為 3 大類業務分別上市。旗下的合全藥業 (832159-CN)2015 年 4 月成功登陸新三板，目前市值約 200 億元；藥明生物 (2269-JK) 於去年 6 月在香港上市，最新市值約 750 億元。根據計算，僅分拆出來的藥明生物和合全藥業 2 家企業，市值已經接近千億元人民幣。

機構普遍預計，藥明康德上市後，其估值將堪比 A 股醫藥股市值一哥的恒瑞醫藥 (600276-CN)，相關參股或關聯公司有望迎來一波交易機會。

其中昆藥集團 (600422-CN)、信邦製藥 (002390-CN) 均通過常州平盛股權投資基金合夥企業參股上海金藥投資管理有限公司，而上海金藥為無錫藥明康德主要發起人；此外，眾生藥業 (002317-CN) 與藥明康德有多項藥物研發的戰略合作協定。