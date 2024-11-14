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〈財委會質詢〉被列匯率操縱國觀察名單恐成常態 楊金龍建議擴大採購3大類產品

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-14 13:52

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中央銀行總裁楊金龍。(鉅亨網資料照)

中央銀行總裁楊金龍今 (14) 日表示，美國新任總統川普上任後，台灣被列為匯率操縱國觀察名單恐成常態，建議相關政策可擴大對美採購能源、農產和軍用品等，以降低順差金額。

美國對匯率操縱國檢驗有三項標準，分別為對美貿易順差逾 150 億美元、經常帳順差對 GDP 比率逾 3%、持續淨買匯等，若符合二項，就會被列為觀察名單，等同被美國財政部「留校察看」。


楊金龍說，我國可擴大對美國採購來降低貿易順差額，至於資通訊產品，是台灣的戰略物資，應不至於被制裁。

對於川普是否會實現政見的 60% 高關稅 ，楊金融抱持疑問態度並提出，目前美國對中國加徵關稅為 19.3%、 其他國家是 3%。

而有立委提到，近期比特幣創下歷史新高，打臉過往楊金龍的看法，楊金龍回憶，沒有瞧不起比特幣，是認為價格波動較高、投機成分較大。

文章標籤

央行楊金龍順差美國川普

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