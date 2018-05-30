【異動股】白酒板塊再度走強 莫高股份(600543-CN)漲超6%

午後，白酒板塊再度走強，截止發稿，莫高股份(600543-CN)漲6.78%報9.92元，古井貢酒(000596-CN)漲4.65%報90.0元，口子窖(603589-CN)漲4.27%報64.7元，今世緣(603369-CN)漲3.52%報22.35元，洋河股份(002304-CN)漲3.0%報139.86元，金種子酒(600199-CN)、迎駕貢酒(603198-CN)、酒鬼酒(000799-CN)、山西汾酒(600809-CN)、水井坊(600779-CN)等個股紛紛拉升漲逾2%，貴州茅台(600519-CN)也翻紅漲0.56%報735.49元。

申萬宏源證券指出，白酒板塊錶現強勢，區域性品牌如古井貢酒、口子窖漲幅居前，區域性名酒的邏輯是受益百元價格區間結構升級(價格由100元向200元至300元邁進)，特别是2018年一季度盈利有明顯改善，2018年前期估值普遍在20倍，因此短期錶現突出。當前時點，白酒公司2018年估值已普遍在接近25倍，次高端在30倍以上，未來白酒板塊的具體細分方向核心要看中長期的成長空間，要更註重2019年至2020年估值，基於1個季度至2個季度的維度做布局。與當前市場多數觀點不同，主要看好300元以上次高端和高端全國化品牌。白酒目前及未來是一個結構化成長的行業(成長集中在中高價格區間名酒)。

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