【異動股】大消費板塊午後翻紅 恒順醋業(600305-CN)漲超5%

午後，大消費板塊拉升翻紅，截止發稿，恒順醋業(600305-CN)漲5.03%報14.00元，雙匯發展(000895-CN)漲3.94%報28.73元，洋河股份(002304-CN)漲2.8%報139.58元，海天味業(603228-CN)、伊利股份(600887-CN)漲近3%，東阿阿膠(000423-CN)漲1.6%報58.46元，五糧液(000858-CN)、同仁堂(600085-CN)等股均紛紛上漲逾1%。

最近一個多月以來，“擴内需促銷費”成為經濟領域的熱詞，這個也是自2014年以來，從中央到地方，政策再次聚焦擴大内需。據媒體報道，更多擴大内需、促進消費相關政策正在醞釀，大消費板塊的投資機會最具確定性。

有機構認為，擴大内需不同於重回投資，更可能是指消費+先進製造。從以往會議精神看，擴大内需通常是指增大消費需求，而增加消費需求、降低對投資依賴，正是“高質量發展”的應有之意。

另外，從目前多部委以及地方透露出的信號看，促進消費是此次擴大内需的重要著力點。如商務部召開工作會議，安排部署2018年消費升級行動計劃重點工作;福建、雲南、河北、廣東、河南等地，紛紛出台進一步擴大和升級信息消費，持續釋放内需潛力的實施方案。

根據媒體報道，未來更多擴内需政策有望出台，政策重點圍繞擴大進口和促進消費升級。在擴大進口方面，有關部門正研究擴大進口的有關政策。政策涉及進一步降低進口商品關稅、進口商品的檢驗檢疫以及通關的便利化，對跨境電商的進口鼓勵政策等;在消費升級方面，商務部將聯手財政部等多部委在財政、稅收等領域出台政策，促進消費升級。

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