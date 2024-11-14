比特幣飆破9萬鎂創新高！12歲少年買進後 18歲成全球最年輕比特幣富翁

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-11-14 08:46

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全球最大加密貨幣比特幣 (BTC) 周三 (13 日) 首次突破 9 萬美元，再創歷史新高，持續走漲的過程中勢將再度創造出許許多多新任百萬富翁、千萬乃至億萬富豪，其中最引人注目的是全球最年輕比特幣富翁 Erik Finman。

Finman 資產或許遠不如加密貨幣領域眾多大佬，但他的經歷可謂別具一格。2011 年，年僅 12 歲的他投資了比特幣，並在 18 歲時成為百萬富翁。成立於 2009 年的該數位代幣價格僅 12 美元，Finman 將祖母給的 1245 美元全拿來購買 103 枚 BTC。

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後來，Finman 在比特幣興起中獲得初步財富，但他並沒有因此而感到高興。相反地，他面臨著日常生活中教育環境的挑戰，對當時所就讀高中教育品質感到不滿的他認為老師們普遍缺乏積極性，甚至有老師告訴他，輟學後去麥當勞工作就是他的全部成就。

最終，在 15 歲時，Finman 說服父母讓他輟學，並與他們達 18 歲時沒有成為百萬富翁，就必須返回學校的約定。

2013 年底，Finman 將手中 103 枚比特幣以 1200 美元價格全部賣出，獲得 12 萬美元的創業資金，並用其在 2014 年創辦一家名為 Botangle 的線上教育公司。該公司旨在透過視訊聊天幫助學生找到合適的老師，特別是那些對傳統教育體系感到失望的學生。

Finman 還利用這筆資金搬到矽谷，並在當地進行一些有趣的活動，例如與 Reddit 共同創辦人 Alexis Ohanian 見面並旅行。

然而，Finman 承認讓人們認真對待一個 15 歲的科技企業家並不容易。他回憶說，有一次與一位 Uber 高管的交談，對方不但沒有認真聽取他的商業計劃，反而質疑他能否贏得與父母的約定。

儘管面臨重重困難，Finman 還是在 2015 年成功將 Botangle 技術賣出，投資人給他兩個選擇，10 萬美元或 300 枚比特幣。當時比特幣價格降至每枚 200 美元左右，但 Finman 仍選擇比特幣。

結束一段創業旅程後，Finman 在 2017 年已經 18 歲，資產共有 403 枚比特幣加上若干山寨幣，當時比特幣價格為 2700 美元左右，也就是說，Finman 總資產價值超過 108 萬美元，剛好在期限內達成與父母約定。