IC元件銷售恢復成長＋硬蛋平台升級 科通芯城首季營收14.17億元

中國智慧物聯網 (AIoT) 企業服務平台科通芯城 (0400-HK) 公佈第一季財報，IC 元件銷售恢復成長，加上硬蛋平台升級 AIoT 企業服務平台帶來額外收益，公司第一季總收入人民幣 14.17 億元，Non-GAAP 權益股東應占溢利約為人民幣 0.632 億元。

其中，硬蛋已從 2 方面實現獲利：1) 銷售晶片及具備公司專利技術的 AI 模組。2) 透過提供技術及供應鏈金融等收取企業服務費用。

今 (30) 日截至 14:17，科通芯城股價上漲 1.034%，報港幣 3.91 元。

圖：新浪財經

科通芯城第一季已完成「硬蛋 AIoT 企業服務平台＋IC 元器件交易平台雙引擎」發展戰略調整，以晶片和智慧物聯網為主營方向，捕捉新興電子製造業入口。

硬蛋 AIoT 企業服務平台未來 3 大獲利模式包括：1) 晶片銷售導流。2) 依託硬蛋技術優勢開發及銷售 AI 硬體模組。3) 獲取 AIoT 科技產業化收益。

目前，硬蛋 AIoT 平台的企業數目已突破 3.5 萬家，覆蓋智慧汽車、智慧家居、機器人、AI 晶片等領域。未來，硬蛋會繼續以 AIoT 企業服務平臺為發展方向。

硬蛋實驗室已升級為 AI 硬體研發中心，旗下 K 系統已成功研發備自有專利技術的 SLAM 晶片、K - 人工智慧語音模組和 K - 影像處理模組，擁有邊緣計算、模型訓練及深度定制的 AI 技術優勢，為製造業客戶提供定制化 AI 解決方案。預計下半年會陸續推出 K 自動駕駛和智慧視覺模組等 AI 模組。

新浪財經引述科通芯城首席執行官康敬偉表示，展望未來，科通芯城將繼續聚焦 2 大核心領域：1) 依託晶片為入口，深耕新興電子製造業，拓展高增長產業的行業機會。2) 利用硬蛋 AIoT 平台扶持中國智慧硬體及物聯網創新高端企業，促進公司 AI 產品及服務銷售，並通過投資和產業化獲益。

易造機器人平台即是硬蛋成功孵化的創新專案之一，該平台已經彙集了 3000 多家機器人相關企業。預計今年，基於硬蛋實驗室的核心技術，易造機器人作為中國領先 AI 機器人產品和方案提供商，將為公司帶來巨大產業化收益，公司對業績前景充滿信心。