科通芯城廈門建首批AI+大健康產業群

香港 2018 年 1 月 8 日電 / 美通社 / -- 國內電子製造業「企業採購」電商服務平台 - 科通芯城集團（「科通芯城」或「公司」，股份代號：400.HK）欣然宣佈，公司近日與廈門市翔安區人民政府簽訂戰略合作協議，協助廈門市建設中國首批大健康產業中心；公司預期，隨硬蛋產業化服務收益上升加上 IC 元器件業務逐步恢復，公司今年業績將重上增長軌道。科通芯城近日完成策略調整，確立「硬蛋平台產業化 + IC 元器件交易平台雙引擎」發展模式。佈局在機械人、智能汽車、AI + 行業應用等領域的硬蛋產業化項目日漸成熟，2018 年公司將重點服務新興產業中的創新型中小企以及智能升級的傳統企業。



與廈門市翔安區人民政府合作打造的大健康產業中心，是近期硬蛋產業化代表項目之一；按照合作協議，廈門市翔安區人民政府、科通芯城將聯合德勤企業顧問（深圳）有限公司共同推進廈門市翔安區大健康產業中心的建設。主要合作包括大引入健康產業園項目、設立大健康產業投資基金及建立大健康醫療數據平台。目前硬蛋平台已匯聚超過 1000 個大健康創新項目，將按產業園需求逐步引入。



科通芯城首席執行官康敬偉先生表示：「科通芯城作為全球電子製造業的樞紐，很榮幸能夠利用公司在大健康領域的資源、經驗優勢協助廈門市翔安區人民政府實現建設大健康城市的願景。公司 IC 元器件業務自去年三季度觸底後逐步恢復，結合硬蛋產業化項目的發展，相信今年業績能重拾增長。｣







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