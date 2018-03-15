川普擬對華科通產業課重稅 專家：中國不會硬碰硬

美國總統川普繼上周簽署行政命令徵收鋼鋁材進口關稅後，據悉正考慮對總值達 600 億美元的 100 種中國進口貨品徵收關稅，並會針對科技和通訊業產品。預料此舉會再度觸怒中國，再次令人擔心中美之間會爆發貿易戰。

《星島日報》報導，2 名與川普政府官員開會討論過這問題的消息人士周二 (13 日) 透露上述消息。第 3 位知道內情的人士則稱，華府準備向中國貨品徵收關稅，與美國就知識產權問題對中國進行所謂「301 調查」有關。

美國 2017 年 8 月起引用 1974 年制訂的貿易法第 301 條對中國涉嫌盜竊和侵犯知識產權的手法展開調查，可能會於短期內有結果。

據悉，新關稅主要針對資訊科技行業產品、電子消費品和電訊產品，但最終公布的範圍可能會更大，名單內可能會有多達一百種產品，包括電子、通訊設備、家具和玩具等。

暫時未知道這項計畫的詳情，也不知道北京有何反應。白宮拒絕對上述消息置評。官員不肯透露何時會有正式公布。

政治新聞網站 Politico 稍早的報導稱，美國貿易代表辦事處已於上周向川普提交一份徵收中國進口貨品關稅的清單，涉及的貨品總值達 300 億美元。川普看過那份清單後對助手說「還不夠」，要求針對更大金額，並要求官員在未來數周提供定案。

一名曾與白宮官員商談的商界人士透露，受影響的貨品範圍已經擴大，涉及貨品總值上升至 600 億美元，另外還有其他的貨品種類仍在考慮當中，未決定是否加入徵稅之列。

除了關稅措施，川普近日還禁止了博通收購高通的計劃，恐中國通訊設備巨擘華為漁翁得利，另選定被指是「反華鷹派」的中情局 (CIA) 局長龐皮歐 (Mike Pompeo) 出任國務卿，帶來了政治不確定。

青島大學經濟學教授易憲容對香港《明報》表示，月初對鋼鐵及鋁材徵關稅，雖說是打響貿易保護主義第一槍，但實際上中國生產的鋼材佔美國進口比例很低，故川普醉翁之意是下一槍，尤其是美國政府正就保護知識產權進行特別調查，調查對象主要是中國，所以下一槍瞄準中國相關產品，他並不感到意外。

易憲容認為，美國這次刻意針對涉及知識產權及科技領域的中國進口商品，並不單純只考量貿易順差，技術外流及國家安全更是川普在意之處，也解釋了美國近期反對部分中資收購的項目與原因。

正因為美國不單純以貿易考量，易憲容說，中國也不可能僅從貿易手段去應對。從宏觀經濟結構看，中國經濟更主要依靠內需而非出口，美國擴大關稅範圍對中國經濟的衝擊未必如想像嚴重，中國致力推進「一帶一路」合作，也可借此消化部分出口。

此外，雖然中國也可立即對美國部分產品徵收關稅，但整體而言，尤其兩會期間部委的表態來看，還是保持理性及克制的溫和態度，同時也顯示，中方更傾向爭取其他國家支持，觀望美國下一步實質行動，再透過國際向美方逐步施壓，而非單對單的硬碰硬。

中國對美國現時錄得 3750 億美元貿易盈餘。中國國家主席習近平的高級經濟顧問劉鶴最近訪問華盛頓時，美方向中方施壓，要求改善兩國間貿易失衡的現象。消息指出，美國貿易代表萊特希澤也贊成向中國貨品徵收關稅。

美國眾議院賦稅委員會主席布拉迪說，在處理盜竊和侵犯知識產權的問題上，川普政府是認真的，而且有很多選擇方案去應付這個問題。