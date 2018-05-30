【林洸興專欄】義債殖利率狂飆！歐豬問題其實沒有離開過

沒想到局勢發展這麼快！周一是英國假日與美國陣亡將士紀念日休市，全球金融市場相當平靜，但是週二歐洲一開盤後，局勢就出現了天翻地覆的變化。義大利的債券殖利率狂飆！這隻沉寂 8 年的歐豬來勢洶洶，千萬不可輕視。

義大利 2 年期公債殖利率

8 年前，葡萄牙 (P)、愛爾蘭(I)、義大利(I)、希臘(G)、西班牙(S) 五個國家因為債務比重太高，引發了一場小型的金融危機 (因此被稱為 PIGS 歐豬債券危機)，最終在 IMF 與歐洲央行不斷協商、撒錢輸血後，終於在 2013 年阻斷了危機的惡化。但是蜥蜴債(西班牙債與義大利債) 其實都靠歐洲央行 QE 回購債券維持低利的假象。當人們覺得歐洲的央行扛不住時，所有被掩蓋住的問題，就一次大爆發。

各國政府公債占 GDP 比重

你真的以為過去 8 年來，全球的經濟真的變得很強健？看一下上表的資料吧，國家的債務比率都處於接近最高值。一切的繁榮都是寬鬆換來的。現在各國央行已經沒有武器，一旦榮景被戳破，市場短期的恐懼會比想像中高。

一場瓦斯爆炸到底會多嚴重，不是看引爆的火花大小，而是看背景環境裡洩漏的瓦斯有多濃……

咱們再來看一下義大利這次又幹了甚麼蠢事？義大利自從 3 月大選之後，政治局勢就一直處於混亂狀態，上周日 (5 月 27 日) 宣布組織聯合政府失敗，義大利將在 9 月重新大選。脫歐的謠言開始渲染。不過自從英國宣布脫歐後，其他國家想脫歐也不算新鮮事，這些脫歐派在過去幾年中也一直沒得逞，這次真的會有不同嗎?

義大利各黨派 3 月大選支持度變化

上圖是義大利各黨派 3 月大選的支持度變化：

黃色的五星運動得票最高 32.2%，這是激進的脫歐民粹主義政黨

灰色的 Lega 北方聯盟也是排外的極右翼政黨，得票 17.7%

紅色的是民主黨，前總理領導的左翼溫和留歐派，得票大減為 18.9%

藍色的是義大利力量黨，前總理貝盧斯柯尼領導的政黨，得票 14%

由於義大利總統拒絕右派 (總得票率 49.9%) 組閣，因此演變成現在的局面。北方聯盟領導人薩爾維尼 (Matteo Salvini) 週一表示，「即將舉行的選舉將無關乎政治，而是一場實實在在的公投…… 在希望義大利是一個自由國家還是奴役國家之間做出選擇，今日之義大利並無自由，在金融上已經被德國人、法國人及歐盟官員佔領了。」

合理預估，如果重新大選，脫歐派可以輕易獲得半數選票，而脫歐派的主要政見是：削減稅收、促進福利支出、設置最低工資等政策主張，同時嚴厲打擊各種形式的犯罪和非法移民。這些政策確實與歐盟政策相反，脫歐將成為必要的選項。

今年秋天的重新大選，等同義大利退歐公投！統計顯示，義大利國債 59% 左右在國內機構和央行手裡，本國居民持有 6% 左右，約 36% 屬於外國長期投資者。原本歐洲就決定今年停止 QE，一旦脫歐成立，歐洲當然不會無止境的持續救援義大利債。

這 36% 外國長期投資者是誰咧？說不定這些人就在你我的身邊！

看到了沒!! 在過去 8 年來理專一直告訴你很安全，很類似存款的國際債券基金裡，義大利債的比重相當高。當 2 年期的債券開始被拋售後，很容易演變成惡性循環，最終就需要數千億的資金才可能阻斷資金出逃的狂潮。

如果你有朋友投資債基，現在務必好好查一下資產配置到底有多少義債在裡面 (查鉅亨網基金頻道，或者叫你的理專幫你用鉅亨網基金頻道查一查)。同時也需審視手中的股票基金資產，保留現金，才能安全度過這次風險事件！