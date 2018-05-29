〈義大利政亂〉9月QE退不退？ECB恐陷雙輸局面

義大利政變引發歐洲金融市場大舉拋售的第二天，歐元兌美元下跌至 6 個月半的低點，德股開盤大跌 1.7%。

套川普一句話，ECB 可能要趕快「做點什麼」，趕在義大利快速惡化的政治情況蔓延到其他國家之前做點努力，並開始有效地運用公共部門債券 (PSPP) 和企業部門債券 (CSPP) 的交叉目的。

《Seeking Alpha》專欄作家分析，市場可假設幾個可能，其中一個是新選舉至少不會比直接組成民粹政府來得糟糕，因為民粹政府上週打算實施一些可能震撼市場的舉措。然而，現在西班牙也鬧罷工，經濟活動的惡化也可能讓同為歐盟國家的義大利不確定性時期拉長。

亞洲早盤交易，歐元一開始走高，顯然投資者是準備好接受上述這個說法，也就是以市場觀點來說，新選舉是比較好的發展，但在投資者開始消化義大利反對移民的北方聯盟黨領袖 Matteo Salvini 言論後，事情有了變化。

Matteo Salvini (圖：AFP)

Matteo Salvini 指控義大利總統 Sergio Mattarella 將義大利的利益置於歐盟利益之下，他甚至稱會試著與 Savona 組一個民粹政府。

在五星黨稱他們可能彈劾 Mattarella 總統後幾個小時，義大利公債殖利率飆升，2 年期公債殖利率瞬間驚人上升 49 個基點至接近 1%。

專家認為，這一切肇因來自 ECB，因為本來在 4 週前義大利就算沒有政府，投資者還願意借錢給義大利。今日，義大利公債與德國公債的利差擴大到接近 230 個基點。

儘管義大利過渡總理柯塔瑞里 (Carlo Cottarelli) 誕生，政局仍然充滿變數。他先前在 IMF，以對財政穩健的承諾而被稱為『剪刀先生』，但民粹主義者不會支持他，所以秋季仍將舉行新選舉。

由於美國和英國的假期資金流動性較差，本週一起步就動盪，可能轉而促成義大利多年期國債 (BTP) 價格波動，也同樣可能是義大利股市 (EWI) 瘋狂的部分原因，開盤漲勢突然吐光接著大幅走跌。

義大利 FTSE MIB 指數今年漲幅全砍光，還跌入修正領域，與本月初的光景大相逕庭，本月初當時義大利還沒有政府，但是股市卻表現突出，如下圖：

如果談到銀行股，他們現在處於熊市：

但是時機不會再更糟糕了，ECB 準備好 9 月要停止購債，這不是意味他們要退出市場 (再投資產生的剩餘效應等) ，但這意味著 BTP 的唯一買家將消失。(過去一年，ECB 一直是 BTP 唯一買家)：

歐洲央行 9 月份正式結束量化寬鬆 (QE) 政策，此間義大利或許會舉行新選舉。如果 ECB 想延長 QE 來遏制義大利局勢蔓延，將會是一場政治惡夢，美林美銀週一報告指出，義大利媒體推測，下一次選舉最有可能落在 9 月 9 日，這代表在 ECB 展開短暫收縮之前，義大利不可能出現任何穩定政府，因為美銀美林認為 ECB 可能在 10 月至 12 月間才會逐步停止購債。

以迄今的基準線來說，歐洲人的緊張氣氛將會在今年夏季開始升溫，到 9 月以 2019 年的預算草案達到巔峰，但關鍵的是，ECB 屆時仍將給予支撐。倘若民粹主義在 9 月時得到安撫，可能在競選期間更激進，ECB 不介入幫助可以舒緩市場反應。我們認為，ECB 想要將 QE 延長至 2019 年的話，政治發展恐怕更難達到目的。額外的貨幣支持是基於政府就財政審慎和結構改革所達成的隱含契約上，但現階段義大利缺乏此點。

這對歐洲央行來說是一個雙輸的局面。

如果退出 QE (可以有效跟市場其他人表示，購買義大利公債不受 ECB 承銷)，那就是回到 2011 年的光景。如果延長 QE 以適應民粹，德國恐怕會跳腳，指摘 ECB 德拉吉為一個不負責任的反歐盟政府提供資金。

最後，注意週一早上的發展，有陰謀論者稱 ECB 故意讓這個情形更糟糕。Salvini 本月稍早控訴市場對抗五星黨，但魚與熊掌豈可兼得？疑歐派想要退出歐元的同時，又怎麼可能期待市場不將此反映在價格上，脫歐的同時又要求賠償其被隨而來的風險？

在義大利政治動盪的壓力之下，近一週以來，義債 5 年期 CDS 價格早已瘋狂大漲。