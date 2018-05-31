【蔡志雄專欄】預防買屋、售屋詐騙，一定要注意這三件事

講到房地產詐騙，社會上時有所聞，大家一定不陌生。

像是房價高高在上的時候，突然遇到物件跳樓大拍賣，佛心的屋主說因為急需用錢，居然把房子打五折出售，難得天上掉下來的禮物，買方當然要好好把握，趕緊把該付的款項付清，等待過戶。誰料到原本以為的屋主，居然只是租屋的房客，從頭到尾只有他說缺錢是真的，其他通通都是假的，錢被騙走了，房子卻是一場空。

難道只有買方會受騙上當嗎？當然不是，賣方受騙的例子也不少。

有人辛苦一輩子好不容易才擁有一間安身立命的房子，因為換屋打算出售，來了一個阿莎力的買方當場付了訂金，買方自以為碰到了口袋很深的老實人，於是便把權狀、印鑑證明及印鑑章通通交了出去，等著買方辦貸款清償債務並付清尾款。誰料到房子居然被過到第三人名下，看似老實的買方從此不見人影，賣方從頭到尾收到的只有訂金，這下才知道太過老實的其實是自己。

不小心遇到詐騙就好像走在路上遇到坑洞跌倒了，如果金額不高還可以再站起來，但偏偏不動產牽涉資金動輒上千萬，碰上一次詐騙那可會損失慘重，可能連爬都爬不起來了！事後透過訴訟解決，但詐騙的人往往不是逃之夭夭就是身無分文，就算辛苦得到勝訴判決也拿不到錢，根本於事無補。

因此，不管買屋、賣屋，等真的遇上詐騙就來不及了，要避免糾紛，一定要特別注意以下三大重點：

一、確認屋主身分：

不動產有所謂「公示公信」原則，所有權人領有權狀，而且，地政事務所皆有謄本可供查詢，差別是所有權人申請的第一類謄本會公開所有權人完整姓名資料，而任何人皆能申請的第二類謄本，則只有所有權人姓氏及部分身分證統一編號。為了確認所有權人身分，可以要求屋主提供所有權狀或第一類謄本以供核對，基於過去曾發生房客租賃同姓氏房東之房屋，之後將名字改成跟房東一樣謊稱是屋主騙過買方的案例，所以除了所有權人姓名之外，身分證字號更要仔細確認。

二、檢視用印內容：

簽立不動產買賣契約及相關過戶文件，一定要親自看過內容再用印，縱使買賣雙方透過地政士辦理過戶也一樣，白紙黑字千萬要看清楚。尤其賣方切勿將印鑑章交予他人自行用印，如此作法根本無從確認契約及文件之內容，甚至拿去蓋別的文件也可以，等於給人可趁之機，萬一過戶給他人，基於善意第三人之主張，賣方恐無法要回不動產。

三、辦理價金信託：

買方要確認過戶完成，賣方要確認收到款項，除了可以透過建經公司辦理不動產買賣履約保證外，買賣雙方也可以直接跟銀行接洽，辦理不動產買賣價金信託，由銀行擔任中間人，依據信託契約之約定，以信託專戶內的資金清償借款或支付稅金等款項，最後再將價金餘額支付賣方，確保買賣雙方權益。

雖然說不經一事，不長一智，但畢竟不動產詐騙付出的代價實在太慘痛了，所以還是別碰到比較好，不管買屋或是售屋，預防重於治療才是好方法啊！